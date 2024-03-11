بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

غرامة على عدم التسجيل بنظام الفوترة الوطني

منذ ساعتين
غرامة على عدم التسجيل بنظام الفوترة الوطني

وطنا اليوم:كشف تعميم صادر عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، أنه تم البدء بتطبيق غرامة “ضريبة مضافة الامتناع عن إصدار فاتورة أو مستند”، المفروضة من قبل النظام الكترونيًا على الشركات؛ نتيجة عدم التسجيل في نظام الفوترة الوطني الالكتروني.
وجاء في التعميم تم اطلاع مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، والمساعدين والمدراء المديريات ورؤساء المراكز” أنه سيتم ترصيد غرامة ” ضريبة مضافة الامتناع عن اصدار فاتورة أو مستند وفقا لنظام الفوترة، “المفروضة من قبل النظام الكترونيا “، بصفة مدين وذلك نتيجة عدم التسجيل في نظام الفوترة الوطني الالكتروني بعد انقضاء 30 يومًا من تاريخ تدقيق إقرار سنة 2023، ويتم إدخال حركة الاغلاق بحركة دائن.
وفي تصريحات صحافية سابقة، أكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها، لم يفرض عقوبات وانما فرض عقوبات على عدم إصدار الفاتورة الضريبية بأحكام القانون.
وأضافت أن أحكام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 في جميع مواده البالغة 16، لم تتضمن أي عقوبات سواء أكانت غرامات مالية أم سجن، ومن منطلق اظهار الحقيقة وبصورة متكاملة للتشريع في هذا المجال، فان قانون ضريبة الدخل النافذ أوجب إصدار فاتورة لقاء تقديم الخدمة أو بيع السلعة، وذلك بإضافة الفقرة (و) الى المادة (23) من القانون بحيث تلزم الشخص بإصدار فاتورة أصولية لقاء تقديم أي خدمة أو بيع أي سلعة في المملكة.
وأكدت الدائرة أنه بموجب القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل رقم (38) لسنة 2018، فقد تم تحديد عقوبات عدم اصدار فاتورة ضريبية بإضافة فعل عدم اصدار فاتورة ضريبية الى الأفعال المحددة في احكام المادة (66/أ) من قانون ضريبة الدخل.
كما أكدت في هذا الصدد أن عقوبة عدم اصدار فاتورة نصت عليها بشكل صريح احكام المادة (66/أ/7) من القانون، بأن يعاقب بغرامة تعويضية تعادل مثل الفرق الضريبي كل من لم يصدر فاتورة ضريبية. لذلك فان عقوبة عدم اصدار فاتورة ضريبية من قبل المكلف الملزم بإصدار فاتورة ضريبية محدد بالقانون وليس بالنظام والتي حددت أيضا العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ودعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أصحاب الشركات والمنشآت والأفراد الملزمين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني إلى ضرورة التأكد من تسجيل شركاتهم ومنشآتهم ونشاطهم بنظام الفوترة وذلك لتوفيق أوضاعهم قانونيا.
وأشارت الدائرة إلى أن التسجيل بنظام الفوترة الوطني الالكتروني يمكن من استفادة المسجلين بالنظام من المزايا التي توفرها الدائرة لهم ومنها سرعة إنجاز معاملاتهم الضريبية وتسريع الحصول على براءة الذمة، وكذلك تأجيل دفع الضريبة والتخلص من أعباء نقل دفاتر الفواتير والبيانات المالية من الشركات والمنشآت إلى مكاتب مدققي الدائرة ومعاملة الإقرارات التي يتم تقديمها من الملتزمين معاملة خاصة عند اختيار عينة التدقيق.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:25

إشهار كتاب دية قلب في الجامعة الألمانية الأردنية

14:21

عاجل أمانة عمّان: إطلاق مدفع رمضان من ساحة النخيل طيلة شهر رمضان

14:21

#عاجل القبض على أخطر مطلوب في الكرك بعد تبادل لإطلاق النار

14:18

وزير الخارجية: مستعدون أن نرسل كل يوم مساعدات لغزة

14:18

إهانة الشعور الديني”.. تصعيد قانوني ضد جامعة العلوم الإسلامية (وثيقة)

14:14

هجوم على سفينة قرب الصليف باليمن

14:08

خرفان يهنئ الملك وولي عهده بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

14:03

الاحتلال يواصل مجازره في أول أيام رمضان وحصيلة شهداء المجاعة ترتفع

13:37

مجلس النواب يوافق على قرار “الأعيان” المتعلق بقانون التقاعد المدني

13:36

نقابة اطباء الأسنان ترصد شكوى من مواطنة على منتحلي مهنة الطب

12:59

المستشفى الميداني الأردني خان يونس/2 يباشر أعماله

12:57

وزير المالية يصدر الأمر المالي رقم 3 لعام 2024

وفيات
وفيات الإثنين 11-3-2024وفيات الأحد 10-3-2024والد النائب نضال الحياري في ذمة اللهوفيات الجمعة 8-3-2024وفيات الخميس 7-3-2024