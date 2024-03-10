بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

ضبط 32 تنكة زيت زيتون مغشوش في إربد

منذ 4 ساعات
ضبط 32 تنكة زيت زيتون مغشوش في إربد

وطنا اليوم:ضبطت الأجهزة الأمنية في مركز أمن كفريوبا غرب محافظة إربد، الأحد، 32 تنكة من زيت الزيتون المغشوش كان مخططًا لتوزيعها في أسواق المحافظة قبل حلول شهر رمضان المبارك.
وفي التفاصيل قال مصدر أمني إن كمية الزيت المضبوطة كانت سيتم بيعها في الأسواق على أنها زيت زيتون بكر، إلا أنه تم ضبطها من قبل الفريق الأمني المشترك في مركز كفريوبا بعد ورود ملاحظة بخصوصها، مضيفا أنه تبين انها زيوت ذات أصناف رديئة تم خلطها بصبغات صناعية و مواد حارة الطعم.
وبعد عملية مراقبة وتحري دقيقة، تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على المشتبه به وضبط 32 تنكة زيت مغشوش كانت محملة على سيارة نقل.
ومن جانبها، قامت مرتبات شرطة كفريوبا والبحث الجنائي بتحويل الكمية المضبوطة من الزيت المغشوش إلى الجهات المختصة لإتلافها، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
وتنصح المؤسسة العامة للغذاء والدواء المواطنين التوجه إلى المؤسسة عند شرائهم مادة زيت الزيتون لفحصها والتأكد من عدم التلاعب بها.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:25

الية جديدة للتعامل مع المتنزهين في منطقة أم النمل

19:22

جيش الاحتلال يقر بمقتل لواء احتياط بمعارك جنوب غزة

19:20

قرارات جديدة لمجلس الوزراء – تفاصيل

19:16

قصتي مع أورنج

19:10

#عاجل الأردن يعلن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك

19:07

غرة رمضان الاثنين بالسعودية .. ودول إسلامية تعلنه الثلاثاء

19:02

*رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من أهالي نابلس بالأردن*

18:12

محافظة لعمداء شؤون الطلبة: من الضروري التركيز على المجالات المتاحة للأنشطة الحزبية في الجامعات لا على القيود

17:50

الملكية الأردنية توقع اتفاقية شراكة مجتمعية مع تكية أم علي

16:41

المعايطة: إجراءات أمنيّة ومرورية وخدمات إنسانية خلال رمضان

16:38

سياحة الأعيان تزور الجامعة الألمانية الأردنية

16:35

جلسة حواريّة للميثاقيات في مادبا حول “تمكين المرأة أمام قانوني الأحزاب والانتخاب”

وفيات
وفيات الأحد 10-3-2024والد النائب نضال الحياري في ذمة اللهوفيات الجمعة 8-3-2024وفيات الخميس 7-3-2024وفيات الأربعاء 6-3-2024