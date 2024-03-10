ضبط 32 تنكة زيت زيتون مغشوش في إربد

وطنا اليوم:ضبطت الأجهزة الأمنية في مركز أمن كفريوبا غرب محافظة إربد، الأحد، 32 تنكة من زيت الزيتون المغشوش كان مخططًا لتوزيعها في أسواق المحافظة قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وفي التفاصيل قال مصدر أمني إن كمية الزيت المضبوطة كانت سيتم بيعها في الأسواق على أنها زيت زيتون بكر، إلا أنه تم ضبطها من قبل الفريق الأمني المشترك في مركز كفريوبا بعد ورود ملاحظة بخصوصها، مضيفا أنه تبين انها زيوت ذات أصناف رديئة تم خلطها بصبغات صناعية و مواد حارة الطعم.

وبعد عملية مراقبة وتحري دقيقة، تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على المشتبه به وضبط 32 تنكة زيت مغشوش كانت محملة على سيارة نقل.

ومن جانبها، قامت مرتبات شرطة كفريوبا والبحث الجنائي بتحويل الكمية المضبوطة من الزيت المغشوش إلى الجهات المختصة لإتلافها، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

وتنصح المؤسسة العامة للغذاء والدواء المواطنين التوجه إلى المؤسسة عند شرائهم مادة زيت الزيتون لفحصها والتأكد من عدم التلاعب بها.