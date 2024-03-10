الحاج توفيق: ارتفاع الأسعار المبرر على بعض السلع أفضل من عدم توافرها

وطنا اليوم:قال رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، الأحد، إن ارتفاع الأسعار المبرر على بعض السلع أفضل من عدم توافرها.

جاء ذلك خلال اجتماع الاستعدادات التحضيرية لشهر رمضان المبارك، بحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة ووزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، وممثلي القطاعات التجارية والصناعية من قطاعات الاغذية والدواجن واللحوم.

من جهته قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، إن أسعار السكر والأرز والزيوت تشهد استقرارا، فيما تشهد أسعار اللحوم ارتفاعا من بلد المنشأ وارتفاع كلفة الشحن والتأمين.