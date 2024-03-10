تراجع كبير بالتخليص على مركبات البنزين في الأردن

وطنا اليوم:أظهرت بيانات هيئة مستثمري المناطق الحرة، ارتفاع مجموع المركبات المخلص عليها خلال أول شهرين من العام الحالي بنسبة 35% لتصل إلى 12738 مركبة، مقارنة مع 9437 مركبة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب البيانات ، تراجع التخليص على مركبات البنزين إلى أدنى مستوياته تاريخيًا في شباط الماضي، ليسجل 425 مركبة فقط، مقابل 992 في شباط من عام 2023.

وفي شهري كانون الثاني وشباط الماضيين، تم التخليص على 930 مركبة عاملة بالبنزين، مقارنة مع 2147 مركبة خلال الفترة ذاتها من عام 2023، ما يعكس انخفاضا نسبته 57%.

في حين، وصل عدد المركبات الكهربائية المخلص عليها في أول شهرين من العام الحالي، 8814 مركبة، مقارنة مع 3645 مركبة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، لتسجل ارتفاعا بلغت نسبته 141%، واستحوذت على ما نسبته 69% من حصة التخليص على المركبات في أول شهرين من 2024

فيما سجل التخليص على المركبات الهجينة “الهايبرد” انخفاضا بنسبة 27% حتى نهاية شباط الماضي ، لتبلغ 1802 مركبة تم التخليص عليها، مقارنة مع 2463 مركبة حتى نهاية شباط من عام 2023.

أما التخليص على مركبات الديزل، خلال أول شهرين من العام الحالي، فارتفع بنسبة 3.5%، وبواقع 1192 مركبة، مقابل 1152 مركبات تم التخليص عليها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

أما المركبات المعاد تصديرها خلال فترة المقارنة، فارتفعت بنسبة وصلت إلى 29%، وبواقع 7494 مركبة، مقابل 5820 مركبة صدرت إلى خارج المملكة في أول شهرين من عام 2023.

وقال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، جهاد أبو ناصر،، إن سوق المركبان في الأردن يشهد تحولا كبيرا في الاتجاهات، تظهر إقبالا متزايدا على المركبات الكهربائية بشكل غير مسبوق، بينما تتراجع شعبية المركبات العاملة بالبنزين.

وأشار إلى أن الإقبال المتزايد على المركبات الكهربائية “يعكس ليس فقط كفاءتها واستدامتها، بل يشير أيضًا إلى المستقبل الواعد لهذا القطاع”.

ودعا أبو ناصر إلى بذل المزيد من الجهد لتعزيز البنية التحتية المناسبة، مثل محطات الشحن، لتلبية احتياجات المستهلكين وتشجيعهم على اتخاذ خيارات أكثر استدامة.

وأكد أن التجار في المناطق الحرة يعملون جاهدين لتوفير كافة البدائل من المركبات بأصناف مختلفة وأسعار متفاوتة لتلبية جميع الاحتياجات والتفضيلات.