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المتهم في قضية مقتل 3 مصريين في قطر يفاجئ المحكمة بأقواله

منذ 3 ثواني
المتهم في قضية مقتل 3 مصريين في قطر يفاجئ المحكمة بأقواله

وطنا اليوم:كشفت السلطات القضائية المختصة في مصر من خلال التحقيقات مع المتهم بقتل 3 مصريين بدولة قطر، عن آخر ما توصلت إليه.
حيث نظرت محكمة جنايات القاهرة، أمس السبت، بمحاكمة المتهم وواجهت المحكمة المتهم بالاتهامات المنسوبة إليه بقرار الاتهام، إلا أنه أنكرها جميعا، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 14 إبريل المقبل بناء على طلب الدفاع.
وأودعت الأجهزة الأمنية المتهم، قفص الاتهام، وعقدت المحكمة الجلسة بإثبات حضور المتهم ودفاعه، كما أثبتت حضور المدعي مدنيا عن المجني عليهم، وادعى الحاضر عن الحقوق المدنية عن المجني عليهما الأول والثاني مدنيا بمبلغ 10 ملايين وواحد جنيه، كما ادعى الحاضر عن المجني عليه الثالث بمبلغ قدره مليون وواحد جنيه. وطلب الحاضر عن المحامي الأصيل للمتهم إرجاء نظر القضية للدور المقبل للاطلاع على ملف القضية، وواجهت المحكمة المتهم بالاتهامات المنسوبة إليه، إلا أنه أنكرها.
وكانت النيابة أحالت المتهم (42 سنة)، في القضية رقم 20509 لسنة 2023 إلى المحكمة الجنائية المختصة، لأنه في 15 إبريل 2023 بدائرة قسم شرطة الريان، بدولة قطر، “قتل عمدا المجني عليهم حال استضافته بمحل سكنهم، بأن استخدم سلاحا أبيض (سكين) وعاجلهم بطعنات نافذة استقرت بأنحاء متفرقة من أجسادهم قاصدا قتلهم مما أحدث بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياتهم على النحو المبين بالتحقيقات”.
وارتكب المتهم جريمة القتل بحق الـ3 مصريين بقصد تسهيل ارتكابه جنحة سرقة، وهي سرقة الهواتف المحمولة وجهاز الكمبيوتر المحمول والمبالغ النقدية المملوكة للمجني عليهم، وفق النيابة.


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