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فريق النصر يتوج بلقب بطولة الأشبال لكرة اليد

منذ ساعتين
فريق النصر يتوج بلقب بطولة الأشبال لكرة اليد

وطنا اليوم – ظفر فريق النصر بلقب بطولة الأشبال لكرة اليد، بعد الفوز الذي حققه على فريق الكتة بنتيجة 21-17، في المباراة الختامية التي أقيمت في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.
المباراة التي أقيمت أمس برعاية رئيس الاتحاد الأردني لكرة اليد، الدكتور تيسير المنسي، بحضور رئيسي الناديين وأعضاء الاتحاد، كشفت عن لاعبين واعدين في كرة اليد، ما يبشر بمستقبل أفضل للعبة.
ويأتي تنظيم الاتحاد لبطولة الأشبال، في إطار البحث عن تطوير اللعبة وتوسيع قاعدة انتشارها، أملا في منتخبات وأندية أكثر قوة في السنوات المقبلة.


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