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تأهل اللاعب أبو السعود لنهائي حصان المقابض بثالث جولات كأس العالم للجمباز

منذ ساعتين
تأهل اللاعب أبو السعود لنهائي حصان المقابض بثالث جولات كأس العالم للجمباز

وطنا اليوم – تأهل لاعب المنتخب الوطني للجمباز أحمد أبو السعود، إلى الدور النهائي من منافسات جهاز حصان المقابض، في الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم للجمباز والمقامة في العاصمة الأذرية باكو، وهي إحدى البطولات المؤهلة إلى أولمبياد باريس المقبلة.
ونجح أبو السعود أمس الجمعة، في التأهل من بين 8 لاعبين تأهلوا إلى النهائي، بعد أن حل في المركز الخامس بمجموع 14.733 نقطة، متطلعا للصعود إلى منصة التتويج في النهائي والذي يُقام يوم غد الأحد، وذلك من أجل تعزيز حظوظه في التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.
ونال أبو السعود، ميدالية ذهبية في الجولة الأولى وميدالية فضية في الجولة الثانية، ما جعله يتصدر ترتيب اللاعبين في مشوار التأهل الأولمبي برصيد 55 نقطة، حيث يتأهل إلى الأولمبياد صاحبا المركزين الأول والثاني في نهاية الترتيب العام للجولات الأربعة من بطولة كأس العالم.
يذكر أن الجولة الرابعة والأخيرة من بطولة كأس العالم ستقام في العاصمة القطرية الدوحة الشهر المقبل.


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