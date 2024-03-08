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بالفيديو : ‏مشاجرة وتراشق بالحجارة واطلاق نار في منطقة ام النمل السياحية غرب مدينة اربد

منذ 4 ساعات
بالفيديو : ‏مشاجرة وتراشق بالحجارة واطلاق نار في منطقة ام النمل السياحية غرب مدينة اربد

وطنا اليوم_محمد ملكاوي _افاد مصدر مطلع لوطنا اليوم الاخباري عن وقوع مشاجره عنيفه في منطقه ام النمل السياحية غرب مدينة اربد .

وبحسب المصدر انا زوار المنطقه الذين قدموا بهدف السياحة والاستجمام بالمنطقه تفاجئوا بنشوب شجار عنيف بدا بالتلاسن والتشابك بالايدي وانتهى بالتراشق بالحجاره واطلاق النار ومحاولات دهس بالمركبات .

مما اثار الذعر والخوف لدى الزوار المحليين والسواح الذين قدموا للاستمتاع في جمال المنطقه من خارج الاردن.

وعلى خلفيه الفيديوهات التي انتشرت عبر الوسائل تواصل الاجتماعي التي اثارت غضب رواد المنصه طالبوا الجهات الامنيه اتخاذ الاجراءات والعقوبه اللازمه بحق المتسببين وتسير دوريات بالمنطقه في الايام التي تكثر فيها زوار المنطقه وخصوصا ايام الجمعه .


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