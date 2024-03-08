اعتماد نتيجة مباراة الحسين والرمثا بعد إنهائها في الدقيقة 78

وطنا اليوم_قال مصدر في الاتحاد الاردني لكرة القدم الجمعة، إن نتيجة مباراة الحسين إربد والرمثا ضمن الجولة 14 من دوري المحترفين والتي أنهاها حكم المباراة في الدقيقة 78، “اعتمدت ولن تعاد أو تستكمل”.



وأطلق الحكم محمد مفيد صفارة نهاية مباراة “ديربي” إربد التي جمعت الحسين المتصدر مع الرمثا رابع الترتيب على ملعب الحسن في إربد، عند الدقيقة 78، بسبب تناقص عدد لاعبي نادي الرمثا على ما اوضح الاتحاد.



وكان اللقاء يشير الى تقدم الحسين بخمسة أهداف بدون مقابل.



واعلنت الإذاعة الداخلية لملعب المباراة خلال الشوط الثاني وفاة مشجع لنادي الرمثا كان يؤازر فريقه من على المدرجات، ما دفع اللاعبين للوقوف دقيقة صمت حدادا على الراحل.



ويسعى الحسين اربد الى حصد باكورة ألقابه في دوري المحترفين ووسع بانتصاره على الرمثا الفارق عن أقرب مطارديه الفيصلي، حامل اللقب، إلى 10 نقاط مؤقتا.