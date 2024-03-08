بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

اعتماد نتيجة مباراة الحسين والرمثا بعد إنهائها في الدقيقة 78

منذ 5 ساعات
اعتماد نتيجة مباراة الحسين والرمثا بعد إنهائها في الدقيقة 78

وطنا اليوم_قال مصدر في الاتحاد الاردني لكرة القدم الجمعة، إن نتيجة مباراة الحسين إربد والرمثا ضمن الجولة 14 من دوري المحترفين والتي أنهاها حكم المباراة في الدقيقة 78، “اعتمدت ولن تعاد أو تستكمل”.

وأطلق الحكم محمد مفيد صفارة نهاية مباراة “ديربي” إربد التي جمعت الحسين المتصدر مع الرمثا رابع الترتيب على ملعب الحسن في إربد، عند الدقيقة 78، بسبب تناقص عدد لاعبي نادي الرمثا على ما اوضح الاتحاد.

وكان اللقاء يشير الى تقدم الحسين بخمسة أهداف بدون مقابل.

واعلنت الإذاعة الداخلية لملعب المباراة خلال الشوط الثاني وفاة مشجع لنادي الرمثا كان يؤازر فريقه من على المدرجات، ما دفع اللاعبين للوقوف دقيقة صمت حدادا على الراحل.

ويسعى الحسين اربد الى حصد باكورة ألقابه في دوري المحترفين ووسع بانتصاره على الرمثا الفارق عن أقرب مطارديه الفيصلي، حامل اللقب، إلى 10 نقاط مؤقتا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
03:30

هيئة بريطانية تعلن تعرض سفينة لهجوم قبالة عدن

01:21

سيناتور أميركي: أميركا متواطئة في ما يحدث بغزة

00:45

تعادل شباب العقبة والجليل في دوري المحترفين

23:35

خبير عسكري: مشروع القرار الامريكي قد يكون مخرجا للاحتلال من اجل انهاء الحرب على غزة

23:22

سوق كرم يعرض مشاريع ريادية في معرض الغذاء الأردني الدولي

23:16

بالفيديو : ‏مشاجرة وتراشق بالحجارة واطلاق نار في منطقة ام النمل السياحية غرب مدينة اربد

22:50

دعوات لنزول الإسرائيليين الى الشوارع للإطاحة بنتينياهو

21:42

مندوباً عن جلالة الملك وسمو ولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الفاعوري والحياري والنسور والحمادين والمساعدة/ محافظة البلقاء/ و محافظة العاصمة/

21:41

الملكاوي يكتب …”تحت الضغط: استكشاف الواقع الاقتصادي لشعب الأردن والتحديات التي يواجهها”

20:37

أبو عبيدة : نستقبل رمضان بالجهاد والرباط في زمن عز فيه الرجال

20:30

قراءة في ديوان (ما يفوق الواقع) للشاعر بسام سعيد عرار

20:03

فاو: انخفاض مؤشر أسعار الغذاء العالمية للشهر السابع

وفيات
والد النائب نضال الحياري في ذمة اللهوفيات الجمعة 8-3-2024وفيات الخميس 7-3-2024وفيات الأربعاء 6-3-2024شقيقة الدكتور مصطفى مساد في ذمة الله