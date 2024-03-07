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الكشف عن سبب حادث الصحراوي الذي تسبب بوفاة الوكيل العمري

7 مارس 2024
الكشف عن سبب حادث الصحراوي الذي تسبب بوفاة الوكيل العمري

وطنا اليوم:كشفت الإدارات المرورية، الخميس، عن سبب حادث الصدم والدهس الذي وقع على الطريق الصحراوي، الأربعاء، وتسبب بوفاة الوكيل نضال محمد مصطفى العمري.
وبينت الإدارات المرورية عبر إذاعة الأمن العام، أن عدم إعطاء الأولوية من قبل حافلة نقل أثناء الإلتفاف وارتكاب مخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ لمركبة الشحن تسبب بحادث الصدم والدهس يوم الأربعاء على الطريق الصحراوي.
وكانت أعلنت مديرية الأمن العام، وفاة الوكيل نضال محمد مصطفى العمري من مرتبات الدوريات الخارجية إثر حادث مروري على الطريق الصحراوي.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان، الأربعاء، إنه أثناء قيام إحدى الدوريات الخارجية بالوظيفة الرسمية على الطريق الصحراوي، فقدت إحدى مركبات الشحن السيطرة وانحرفت باتجاه الدورية مما أدى إلى حادث دعس وتصادم نتج عنه أربع إصابات.
وأضاف أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى، وما لبث الوكيل أن فارق الحياة متأثرا بإصابته مشيرا إلى أنه ما زال الثلاثة الأخرون (جميعهم مدنيين) قيد العلاج، حيث وصفت حالتهم الصحية بالمتوسطة.


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