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الحكومة: جميع السلع متوفرة بالسوق الأردني بأسعار أقل من رمضان الماضي

5 مارس 2024
الحكومة: جميع السلع متوفرة بالسوق الأردني بأسعار أقل من رمضان الماضي

وطنا اليوم:قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، الثلاثاء، إنّ الصناعات الأردنية تصل إلى 140دولة في العالم.
وأضاف الشمالي، خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام تحت عنوان “المخزون الغذائي والاستعدادات لشهر رمضان المبارك”، أن وزارة الصناعة تمس حياة كل مواطن بشكل مباشر أو غير مباشر بطبيعة عملها.
وأشار إلى أن قطاع الصناعة الأردني تطور بشكل ملحوظ وأصبح من القطاعات المهمة ورافد أساسي في الاقتصاد الوطني، حيث إنّ نسبة مساهمة القطاع أصبحت 25% من الناتج المحلي الإجمالي.
وجدد الشمالي، تأكيده توفر المواد الغذائية بلا أي نقص، في مختلف المحال التجارية، وبأسعار مناسبة، خاصة قبيل حلول شهر رمضان المبارك
وقال “لا يوجد أي نقص في أي منتج سواء محلي أو مستورد”، مشيراً إلى وجود خيارات متنوعة من كل سلعة، ما يتيح المجال للمستهلك بالمفاضلة بين سلعة وأخرى
وأكد أن جميع السلع متوفرة بالسوق الأردني بأسعار أقل من رمضان الماضي
ولفت إلى أن الاحتياطي الموجود لدى البنك المركزي قرابة 6-6.5 مليار دولار أميريكي، حيث يأتي من عوائد قطاع الصناعة.


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