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موقف “محرج” لأوتافيو خلال مباراة النصر والعين في دوري أبطال آسيا.. ومتابعون يعلقون

5 مارس 2024
موقف “محرج” لأوتافيو خلال مباراة النصر والعين في دوري أبطال آسيا.. ومتابعون يعلقون

وطنا اليوم_تعرض أوتافيو، لاعب النصر السعودي، لموقف محرج خلال مباراة فريقه مع نظيره العين الإماراتي، على أرض ملعب الأخير، الاثنين، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا.

ففي الوقت المحتسب بدل الضائع من زمن المباراة، قرر الحكم الياباني هيروكي كيمورا العودة لتقنية الـ “VAR” لمراجعة إحدى الحالات التحكيمية، وحينها انتاب أوتافيو فرحة عارمة، إذ ظنّ أن القرار سيكون في صالح فريقه.

بعد المراجعة، ظهر أن مدافع النصر، إيميرك لابورت، قد تدخل بدون كرة على لاعب العين، بندر الأحبابي، ليلتقى الأول بطاقة حمراء على أثر ذلك.

وخسر رفاق أوتافيو من مضيفهم، العين، بهدف دون رد، من تسجيل سفيان رحيمي، على أن يتجدد اللقاء بين الفريقين في 11 مارس/ أذار الجاري في مرحلة الإياب.


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