بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

رياضة الأمن العام تواصل حصد الألقاب وتضيف الكيك بوكسينغ إلى خزائنها

منذ 23 ثانية
رياضة الأمن العام تواصل حصد الألقاب وتضيف الكيك بوكسينغ إلى خزائنها



واصلت فرق الأمن العام الرياضية تألقها وسيطرتها على الألقاب المختلفة ، بعد أن ظفر فريق الأمن العام للكيك بوكسينغ بالمركز الأول لفئة الرجال في بطولة المملكة المفتوحة .

ونال فريق الأمن العام اللقب بعد تصدره الترتيب العام لفئة الرجال برصيد (12) ميدالية ، بواقع (7) ذهبيات و(3) فضيات و برونزيتين ، في البطولة التي أقيمت نزالاتها على صالة الشهيد راشد الزيود ، بمشاركة اكثر من (400) لاعبا ولاعبة في جميع الفئات العمرية .

وقدم نشامي الفريق مستويات متميزة نالت إعجاب كافة المراقبين والحاضرين في البطولة ، وجاءت نتائجهم على النحو الآتي:

١- وزن تحت (51) كغ : الميدالية الذهبية عن طريق اللاعب حمزة ابو حسان .

٢- وزن تحت (71) كغ : الميدالية الذهبية عن طريق اللاعب موسي محمد .

٣-  وزن تحت (86) كغ : الميدالية الذهبية عن طريق اللاعب علي خلف .

٤- وزن تحت (91) كغ : الميدالية الذهبية عن طريق اللاعب عبدالرحيم المعايطة .

٥- وزن فوق (91) كغ : الميدالية الذهبية عن طريق اللاعب محمد نجم .

٦-  وزن تحت (74) كغ : الميدالية الذهبية عن طريق اللاعب اسد الدين شريف .

٧- وزن تحت (84) كغ : الميدالية الذهبية عن طريق اللاعب عبدالرحمن الخلايلة .

٨- وزن تحت (67) كغ : الميدالية الفضية عن طريق اللاعب علي رياض .

٩- وزن تحت (75) كغ : الميدالية الفضية عن طريق اللاعب عمر ابو ربيقة .

١٠- وزن تحت (91) كغ : الميدالية الفضية عن طريق اللاعب صالح صبح .

١١- وزن تحت (71) كغ : الميدالية البرونزية عن طريق اللاعب انس بلال .

١٢- وزن تحت (63,5) كغ : الميدالية البرونزية عن طريق اللاعب سراج امجد .

ومن الجدير بالذكر ان فريق الأمن العام للكيك بوكسينغ والذى يشرف على تدريبه الوكيل رائد الدبج ، قد حاز على المراكز الاولى في العديد من البطولات الدولية والعربية ومن أبرزها “بطولة الأندية الدولية في أوزبكستان ، البطولة العربية في العراق ، وبطولة الهند الدولية” ، بالاضافة الى حصده العديد من الالقاب المحلية .

#الأردن #الأمن_العام


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:49

سفير أمريكي: إسرائيل تقوم بأسوأ إذلال للولايات المتحدة

21:00

رائحة كريهة تكشف أمر جثة في السلط

20:56

بيان صادر عن التيار الأردني 36 (احرار وطن)

20:45

أحزاب النخبة وأحزاب البرامج والطبقة الشعبية ،،،

20:16

وقفة تضامنية في الشميساني تطالب بإنقاذ الأسرى في سجون الاحتلال

19:45

عاجل – ابو حمزة يوجه رسائل هامة.. ويؤكد استمرار معركة طوفان الاقصى

19:44

“البوتاس العربية” تموّل إنشاء مركز صحي غور المزرعة الشامل بالشراكة مع جمعية البنوك الأردنية

19:36

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وفدا من متقاعدي سلاح الجو الملكي

19:21

5 انزالات جوية أردنية أمريكية مشتركة على قطاع غزة

18:57

الشناق يكتب : الأردن أحرج الجميع 

18:47

استهداف موقع إسرائيلي بمزارع شبعا

18:13

سلاح الجو المصري يسقط مساعدات شمالي غزة

وفيات
مجموعة شباب 911 تنعى المرحوم أحمد محمد عطاالله البدوروفيات الجمعة 1/3/2024وفيات الخميس 29/2/2024وفيات الأربعاء 28/2/2024نعي فاضل