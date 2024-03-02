رياضة الأمن العام تواصل حصد الألقاب وتضيف الكيك بوكسينغ إلى خزائنها





واصلت فرق الأمن العام الرياضية تألقها وسيطرتها على الألقاب المختلفة ، بعد أن ظفر فريق الأمن العام للكيك بوكسينغ بالمركز الأول لفئة الرجال في بطولة المملكة المفتوحة .



ونال فريق الأمن العام اللقب بعد تصدره الترتيب العام لفئة الرجال برصيد (12) ميدالية ، بواقع (7) ذهبيات و(3) فضيات و برونزيتين ، في البطولة التي أقيمت نزالاتها على صالة الشهيد راشد الزيود ، بمشاركة اكثر من (400) لاعبا ولاعبة في جميع الفئات العمرية .



وقدم نشامي الفريق مستويات متميزة نالت إعجاب كافة المراقبين والحاضرين في البطولة ، وجاءت نتائجهم على النحو الآتي:



١- وزن تحت (51) كغ : الميدالية الذهبية عن طريق اللاعب حمزة ابو حسان .



٢- وزن تحت (71) كغ : الميدالية الذهبية عن طريق اللاعب موسي محمد .



٣- وزن تحت (86) كغ : الميدالية الذهبية عن طريق اللاعب علي خلف .



٤- وزن تحت (91) كغ : الميدالية الذهبية عن طريق اللاعب عبدالرحيم المعايطة .



٥- وزن فوق (91) كغ : الميدالية الذهبية عن طريق اللاعب محمد نجم .



٦- وزن تحت (74) كغ : الميدالية الذهبية عن طريق اللاعب اسد الدين شريف .



٧- وزن تحت (84) كغ : الميدالية الذهبية عن طريق اللاعب عبدالرحمن الخلايلة .



٨- وزن تحت (67) كغ : الميدالية الفضية عن طريق اللاعب علي رياض .



٩- وزن تحت (75) كغ : الميدالية الفضية عن طريق اللاعب عمر ابو ربيقة .



١٠- وزن تحت (91) كغ : الميدالية الفضية عن طريق اللاعب صالح صبح .



١١- وزن تحت (71) كغ : الميدالية البرونزية عن طريق اللاعب انس بلال .



١٢- وزن تحت (63,5) كغ : الميدالية البرونزية عن طريق اللاعب سراج امجد .



ومن الجدير بالذكر ان فريق الأمن العام للكيك بوكسينغ والذى يشرف على تدريبه الوكيل رائد الدبج ، قد حاز على المراكز الاولى في العديد من البطولات الدولية والعربية ومن أبرزها “بطولة الأندية الدولية في أوزبكستان ، البطولة العربية في العراق ، وبطولة الهند الدولية” ، بالاضافة الى حصده العديد من الالقاب المحلية .



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