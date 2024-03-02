المدن الصناعية : استثمار جديد في قطاع الأدوية بمدينة مادبا الصناعية

وطنا اليوم – أعلنت شركة المدن الصناعية الاردنية اليوم عن استقطاب استثمار صناعي جديد لمدينة مادبا الصناعية في مجال صناعة الأدوية بكلفة 2مليون دينار أردني سيوفر قرابة (70) فرصة عمل.

ووقع اتفاقية الاستثمار عن شركة المدن الصناعية الاردنية المدير العام السيد عمر جويعد وعن شركة مادبا للصناعات الدوائيه رئيس مجلس الاداره الدكتور سامر النجار .

وقال مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية السيد عمر جويعد أن هذا الاستثمار يضاف إلى قائمة الاستثمارات المتميزة والنوعية التي استقطبتها الشركة لمدينة مادبا الصناعية معلنا عن وصول عدد الاستثمارات في المدينة إلى ( 34 ) شركة صناعية بحجم استثمار يقارب ( 22) مليون دينار أردني ستوفر قرابة ( 1400 ) فرصة عمل في مراحلها التشغيلية الاولى .

وبين السيد جويعد أن استقطاب هذا الاستثمار ما هو إلا خير دليل على نجاح البيئه الاستثمارية التي تتمتع بها مدينة مادبا الصناعية كما هي باقي المدن الصناعية التي تتبع للشركة وتتوزع على مختلف مناطق المملكة، حيث تقدم الشركة مجموعة من الحوافز والمزايا الاستثنائية اضافه الى حزمه من الاعفاءات التي يمنحها قانون تنظيم البيئة الاستثمارية .

وجدد السيد جويعد دعوته لكافة المستثمرين الصناعيين إلى الاستفادة من المزايا الاستثمارية التي تقدمها الشركة في مدينة مأدبا الصناعية لإقامة مشاريعهم الصناعية مضيفا أن الشركة وتلبية للطلب الاستثماري العالي على مدينة مادبا الصناعية باشرت مؤخرا بإقامة مباني صناعية جديدة فيها ( المرحله الثالثه ) بمساحة 11 الف متر مربع بعد اشغال كافة المباني التي أقيمت بمساحة ( 18 ) الف متر مربع

من جانبه قال الدكتور سامر النجار رئيس مجلس اداره شركة مادبا للصناعات الدوائية أن قرار الشركة في اقامة مشروعها في مدينة مادبا جاء نتيجة الحوافز التي تمنحها المدينة مبيناً ان المشروع سوف يكون متخصص بأنتاج الادوية البشرية وتستهدف بالدرجة الاولى السوق المحلي فيما تسعى مستقبلاً لزياده طاقتها الانتاجية للتصدير للأسواق الخارجية مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة .

يشار ان مدينة مأدبا الصناعية تقع في محافظه مادبا ، تبلغ مساحه المرحله الاولى ( 250 ) دونم وتبعد عن مركز العاصمه عمان ( 40 ) كم وعن مركز المحافظه ( 13 ) كم وتمتعها بقربها من مطار الملكه علياء الدولي .