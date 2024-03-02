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داير يستمر في صفوف بايرن ميونيخ حتى عام 2025

منذ 8 ثواني
داير يستمر في صفوف بايرن ميونيخ حتى عام 2025

سيستمر المدافع الإنجليزي الدولي إريك داير في صفوف بايرن ميونيخ الألماني حتى يونيو (حزيران) 2025، بعد تفعيل العقد المبرم بين الطرفين علماً بأنه انتقل إلى صفوف الفريق البافاري قادماً من توتنهام في فترة الانتقالات الشتوية معاراً حتى نهاية الموسم الحالي، بحسب ما ذكرت الصحف البريطانية الجمعة.

وتضمن العقد بنداً ينص على أنه في حال خاض داير عدداً معيّناً من المباريات، يُفعّل العقد تلقائياً لمدة 12 شهراً إضافياً.

وخاض داير 6 مباريات حتى الآن في صفوف بايرن ميونيخ، بينها أربع أساسياً.

وكان داير (30 عاماً) انضم إلى توتنهام عام 2014 قادما من سبورتينغ البرتغالي وخاض في صفوفه 274 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز. لكنه في الموسم الحالي شارك في مباراة واحدة بإشراف مدرب توتنهام الجديد الأسترالي أنج بوستيكوغلو قبل أن يلتحق بزميله السابق هاري كاين إلى صفوف الفريق البافاري.

يذكر أن داير خاض 49 مباراة دولية وكانت الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2015.


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