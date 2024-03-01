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القوة البحرية والزوارق الملكية تنقذ مواطناً في خليج العقبة

منذ دقيقة واحدة
القوة البحرية والزوارق الملكية تنقذ مواطناً في خليج العقبة

تمكن فريق من وحدة خفر السواحل التابعة للقوة البحرية والزوارق الملكية اليوم الجمعة، من إنقاذ مواطن تعرض لإصابة أثناء ممارسته إحدى الرياضات المائية في خليج العقبة.


جاء ذلك بعد أن تم رصد الحالة من قبل إحدى زوارق الدورية التابعة للوحدة حيث تم إبلاغ مركز العمليات البحري وتم تحريك زوارق الإسعاف والسلامة العامة، وإنقاذ المواطن وإجراء الإسعافات الأولية له ونقله إلى رصيف نادي اليخوت الملكي وتسليمه لمديرية دفاع مدني العقبة استكمالاً لإجراءات تحويله إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري وحالته الصحية جيدة، ما عكس مستوى سرعة الاستجابة والاحترافية العالية التي تتمتع بها مرتبات الوحدة.


يشار إلى أن وحدة خفر السواحل إحدى وحدات القوة البحرية والزوارق الملكية التي تم إنشاؤها مؤخراً والتي تقوم بعمليات البحث والإنقاذ والإسعاف ومراقبة تنفيذ القوانين البحرية وحماية المنشآت السياحية والصناعية في خليج العقبة والبحر الميت وعلى مدار الساعة.


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