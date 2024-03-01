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“جحرة” تشعل مشاجرة وتتسبب بمقتل شخص في البقعة

منذ ساعة واحدة
“جحرة” تشعل مشاجرة وتتسبب بمقتل شخص في البقعة

دفع تحديق صاحب أسبقيات بآخر من أرباب السوابق كذلك، تواجد كلاهما في أحد شوارع البقعة إلى نشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، ليطعن أحدهما الآخر بسكين ما أدى إلى وفاته على الفور.

ووجه مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى تهمة القتل القصد للقاتل الذي تبين أنه من أصحاب القيود الجرمية، مقررا توقيفه 15 يوما قابلة للتجديد في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل بحسب مصدر مقرب من التحقيق.

وقال المصدر إن المغدور من أصحاب القيود الجرمية وبحقه 50 قيدا جرميا و3 قيود منع سفر إلى جانب قيود ذات علاقة بالمخدرات والسرقات وغيرها.

وأشار المصدر إلى أن القاتل والمغدور تصادفا في أحد شوارع البقعة عندما نشبت بينهما مشاجرة حول تحديق كل منهما بالآخر (جحرة عين)، واتهام أحدهما بالتحديق إليه والسبب وراء ذلك ما أدى إلى تبادلهما الشتائم والصراخ، ليستل القاتل السكين ويطعن المغدور بطعنتين نافذتين قاتلتين.

وكانت مديرية الأمن العام قد أعلنت في وقت سابق، إن بلاغا ورد إلى غرفة عمليات شرطة البلقاء بوجود شخص ثلاثيني تعرّض للطعن، في منطقة البقعة إثر مشاجرة مع آخرين، حيث جرى التحرّك للمكان على الفور وتبين أنه توفي نتيجة لإصابته وجرى نقل الجثة إلى مركز الطب الشرعي، وبوشرت التحقيقات لتحديد مرتكب الجريمة.

ووفقا للبيان فإنه خلال التحقيقات وجمع المعلومات تمكن المحققون من البحث الجنائي ومديرية شرطة البلقاء من حصر المشتبه به وضبطه وأداة الجريمة.


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