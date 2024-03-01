بنزيمة يغيب عن قمة الاتحاد والهلال

سيغيب المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة عن مباراة القمة ضد الهلال المتصدر، المقررة على ملعب المملكة أرينا الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الثانية والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم بداعي الإصابة.

ويُعاني بنزيمة من شد عضلي وغاب عن تدريبات الأربعاء والخميس .



وفضل المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو بقاء بنزيمة في جدة من أجل إراحته حتى لا تتفاقم الإصابة.



وسيكون المهاجم البرازيلي رومارينيو من أبرز الأسماء المرشحة للحلول بدلاً من بنزيمة في خط المقدمة إلى جانب الدولي المغربي عبدالرزاق حمدالله.



ويبحث نادي #الاتحاد، عن تحقيق الفوز، من أجل التواجد ضمن الأربعة الأوائل، ويحتل الفريق المركز الخامس بـ37 نقطة.