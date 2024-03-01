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ضربة للنصر في سباق الدوري بغياب رونالدو الموقوف

منذ 3 ثواني
ضربة للنصر في سباق الدوري بغياب رونالدو الموقوف


أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الخميس، توصله إلى اتفاق نهائي مع السويسري فلاديمير بيتكوفيتش لتدريب منتخب بلاده خلفا لمواطنه جمال بلماضي المقال من منصبه عقب الإقصاء من الدور الأول لكأس الأمم الأفريقية في ساحل العاج.

وقال الاتحاد في بيان على موقعه الرسمي “الاتحاد الجزائري لكرة القدم يعلن عن إتمام اتفاق تعيين المدرب الوطني الجديد. فلاديمير بتكوفيتش هو المدرب الجديد”، مضيفا “سيصل إلى الجزائر الأحد ويعقد مؤتمرا صحفيا الاثنين”.

وأشرف المدرب الكرواتي-البوسني الأصل البالغ 60 سنة على المنتخب السويسري بين 2014 و2021 قبل أن يغادر إلى نادي بوردو الفرنسي دون أن يكمل موسم 2021-2022 معه.

وتألق المنتخب السويسري بقيادة بيتكوفيتش في كأس أوروبا 2020 التي أقيمت في العام التالي بسبب فيروس كورونا، حيث نجح في إخراج فرنسا بطلة العالم من الدور ثمن النهائي، قبل أن يخرج بصعوبة من ربع النهائي على يد إسبانيا.

كما قاد سويسرا إلى المركز الرابع في النسخة الأولى لدوري الأمم الأوروبية موسم 2018-2019 بعدما خسرت أمام إنكلترا بركلات الترجيح، وثمن نهائي مونديال 2018 وأمم أوروبا 2016.

وكان الاتحاد الجزائري أعلن رحيل المدرب بلماضي عن المنتخب الأول عقب الخروج المفاجئ، الثاني تواليًا لمحاربي الصحراء، من الدور الأول لكأس أمم أفريقيا التي أقيمت في ساحل العاج مطلع العام الحالي وفاز بها البلد المنظم.

وعقب ذلك تم تشكيل لجنة على مستوى الاتحاد لدراسة السير الذاتية للمدربين المقترحين لقيادة محاربي الصحراء، وكان اسم بيتكوفيتش الأكثر تداولا.


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