حماية المستهلك تدعو المواطنين الى عدم الاسراف في الشراء قبل شهر رمضان

وطنا اليوم:دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك المواطنين الى عدم الاسراف في الشراء وتخزين المواد التموينية والاساسية وحتى الكمالية قبل شهر رمضان المبارك لتوفرها بكميات كافية تكفي حاجة السوق لعدة أشهر من جهة وقد تتعرض بعض السلع الى التلف من جهة أخرى.

وقال الدكتور محمد عبيدات أن التهافت على شراء وتخزين المواد الغذائية قبل الشهر الفضيل سيعمل على احداث خلل وعدم توازن ما بين الكميات المعروضة والكميات المطلوبة وبالتالي حرمان شريحة كبيرة من المواطنين من الحصول على السلع بأسعار عادلة .

وأضاف الدكتور عبيدات أن التهافت على شراء وتخزين السلع سيفتح المجال لبعض التجار ضعفاء النفوس لرفع الاسعار بحجة عدم توفرها بالسوق نتيجة لزيادة الطلب عليها من قبل المواطنين.

وحذر الدكتور عبيدات أن تهافت المواطنين على شراء السلع دون الانتباه قبل الشراء سيفتح المجال لبيع بعض السلع قريبة الانتهاء أو ربما تكون منتهية الصلاحية وبالتالي تكبهم خسائر اضافية في ظل ظروف اقتصادية صعبة.

كما حث الدكتور عبيدات ربات البيوت الى اتباع النهج السليم فيما يخص نوعيات وكميات الطعام التي ستقدم على مائدة الافطار والتركيز على الأغذية الصحية والمتوفرة مثل الخضار الطازجة والدجاج الطازج والتركيز على صنف واحد من الطعام منعا للهدر والاسراف في الغذاء.

كما يأمل الدكتور عبيدات من التجار مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اغلب المواطنين وذلك من خلال توفير السلع الاساسية والتموينية بأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين والاكتفاء بهامش ربح بسيط.