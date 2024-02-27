الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن يؤازر الصقور في مباراتهم الأولى من صالة الأمير حمزة

وطنا اليوم:مع انطلاقة النافذة الأولى لتصفيات كأس آسيا لكرة السلة 2025 وفي إطار دعمها الدائم للمنتخبات الوطنية، حضر الرئيس التنفيذي ل أورنج الأردن فيليب منصور المباراة الأولى التي جمعت المنتخب الوطني مع منتخب فلسطين الشقيق وسجلت الظهور الأول للمنتخب الوطني في التصفيات وفوزه ب 73 نقطة مقابل 46.

واستهل الصقور مبارياتهم بأداء جيد في صالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب حيث شهدت المباراة حضور عدد من أعضاء إدارة أورنج الأردن، وتابع المنتخب الوطني أداءه المميز في مباراته الثانية التي جمعته مع المنتخب السعودي الشقيق في جدة حيث ارتفع رصيده إلى 4 نقاط بعد الفوز ب 79 نقطة مقابل 64.

وأشاد منصور بأداء اللاعبين وسعادته بحضور المباراة الأولى لمنتخب الرجال كما أعرب عن فخره بالشراكة مع الاتحاد الأردني لكرة السلة الذي يعد واحداً من أهم المؤسسات الوطنية الرياضية حيث تمكن المنتخب من تحقيق إنجازات مميزة من خلال التأهل لكأس آسيا 16 مرة بالإضافة إلى الوصول إلى نهائي بطولة كأس آسيا2011 والتأهل للمربع الذهبي لبطولة كأس آسيا 2022 والفوز بالمركز الثاني والمشاركة في كأس العالم لكرة السلة 3 مرات.

ومن الجدير بالذكر بأن أورنج بدأت شراكتها مع الاتحاد الأردني لكرة السلة عام 2019 كما قدمت دعماً لموسم 2020-2021 بما في ذلك الدوري التمهيدي لكرة السلة الأردني، والدوري الأردني لجميع الفئات العمرية، ودوري السيدات الأردني ومباريات المنتخب الوطني في تصفيات كأس آسيا لكرة السلة 2021 بالإضافة إلى تصفيات كأس العالم ومباريات كأس العالم.

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