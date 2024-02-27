المركزي يطرح أدوات جديدة للسياسة النقدية لإدارة سيولة البنوك الإسلامية

وطنا اليوم:في إطار حرص البنك المركزي الأردني على تطوير الإطار التشغيلي للسياسة النقدية وتنويع أدواتها المستخدمة في ضوء الممارسات الفضلى للبنوك المركزية واحتياجات السوق النقدي والمصرفي المحلي، استحدث البنك بالتعاون مع البنوك الإسلامية العاملة أدوات جديدة للسياسة النقدية تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء.

وتسهم الأدوات المستحدثة في زيادة فاعلية إدارة السيولة في السوق النقدي وكفاءتها، ومساعدة البنوك الإسلامية على إدارة سيولتها بمرونة وإيجاد سوق فعال فيما بينها.

وبموجب هذه الأدوات، سيكون البنك المركزي قادرا على توفير السيول النهارية للبنوك الإسلامية، وكذلك السيولة لليلة واحدة ولغاية أسبوع بناء على طلبها، أو بمبادرة من البنك المركزي في الوقت والأجل والحجم الذي يراه البنك المركزي مناسبا، وبما يحقق الأهداف التشغيلية للسياسة النقدية.