وفاة بحادث دعس على طريق إربد – عمان

وطنا اليوم:توفي شخص بحادث دعس على طريق إربد عمان بالقرب من محطة سيل جرش، وفق ما ذكرت إدارة الدوريات الخارجية.

وقالت الإدارة في التقرير المروري، الثلاثاء، إن كوادر الدفاع المدني تواجدت في مكان الحادث حيث عملت على إخلاء الوفاة إلى مستشفى جرش الحكومي.

وأضاف أنه وقع حادث تصادم بين 4 مركبات على طريق المطار مساء الاثنين، نتج عنه 3 إصابات متوسطة، حيث تم نقلهم إلى مستشفى التوتنجي.

وعللت الإدارة سبب الحادث نتيجة عدم أخذ احتياطات السلامة المرورية أثناء المسير.

كما تعاملت الدوريات الخارجية مع سقوط كرفان في منطقة شويعر على طريق الأزرق الزرقاء.