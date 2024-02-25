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الملك يحضر جانبا من اللقاء التفاعلي حول برنامج رؤية التحديث الاقتصادي

25 فبراير 2024
الملك يحضر جانبا من اللقاء التفاعلي حول برنامج رؤية التحديث الاقتصادي

وطنا اليوم:حضر جلالة الملك عبدالله الثاني جانبا من اللقاء التفاعلي حول البرنامج التنفيذي لـ “رؤية التحديث الاقتصادي.. بين عامين”.
وقال وزير الاتصال والناطق باسم الحكومة، الدكتور مهند مبيضين، خلال إيجاز صحافي، إن جلالته وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، حضرا جانبا من اللقاء الذي نظمته الحكومة اليوم.
وبحسب مبيضين، حث جلالة الملك الحكومة على مراجعة رؤية التحديث الاقتصادي وأبرز إنجازاتها لما فيه خير للأردنيين ومستقبلهم ورفاههم وازدهار دولتهم.
نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، قال إن اللقاء مع جلالته تم خلاله التأكيد على أهمية الاستمرار في الإنجاز ومتابعة الأولويات الواردة في البرنامج التنفيذي للأعوام 2023 – 2025.
“كما تم التأكيد على التعاون والعمل بروح الفريق الواحد مع القطاع الخاص لتمكين الحكومة من التغلب على التحديات القائمة والوصول إلى مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي المرتبطة بتحقيق معدلات نمو اقتصادية متسارعة، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخلق وتوليد فرص العمل المطلوبة لتشغيل الأردنيين والأردنيات”، وفق الشريدة.


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