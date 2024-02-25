جولات مفاجئة على محلات بيع الغاز في الأردن

وطنا اليوم:أكد مدير مركز التحقق المترولوجي محمد العلوان، على أن وزارة الطاقة قامت بعمل 786 جولة تفقدية معظمها مفاجئة سنة 2023، و25 جولة تفقدية على المعبأين في مصفاة البترول.

وقال العلوان، خلال مداخلة له عبر أثير إذاعة الأمن العام، إنه يجب التأكيد من الرقم الموجود على أسطوانة الغاز، حيث يكون ووزن الأسطوانة الفارغة 12.5، وحين تعبئتها يصبح الوزن الكلي 28 كيلو.

وأضاف أن المؤسسة تقوم بالتحقق من أسطوانات الغاز من خلال الجولات المفاجئة والدورية أو بناء على شكاوى وملاحظات المواطنين التي ترد إلى المؤسسة، وكذلك التحقق من جسم الأسطوانة نفسه والصمامات منذ تصنيعها في بلد المنشأة إلى حين اتلاف هذه الأسطوانات على مدار عمر الأسطوانة وتداولها والتحقق من وزن الغاز الموجود.

وأوضح وجود مواد إعلامية تم نشرها لتوجيه المواطنين وإعطاء بعض النصائح، مبيناً أن المؤسسة تعمل على فحص الأسطوانة عند دخولها إلى الأردن ومطابقة المواصفات والصمام المركب عليها، وكذلك اثناء عملية النقل والتوزيع وإذا ثبت وجود خلل يتم الرجوع والفصح من جديد.

وبين أن الصمام الموجود على الأسطوانة هو صمام ميكانيكي ومع استخدامه عدة مرات يصبح هنالك مشاكل وبعض العيوب، مشيراً إلى أنه في مصفاة البترول يقومون بالتدقيق ومعالجة المشكلة.

ووجه رسالة للمواطنين بضرورة الانتباه من ثلاثة أمور، والتأكد منها عند شراء أسطوانة الغاز، وهي اسم الوكالة التي تم شراء الأسطوانة منها لتتبع سلسلة المعلومات، والختم الانكماشي الموجود على الصمام والتأكد من عدم وجود عبث، واتخاذ إجراءات السلامة العامة اثناء تركيب أسطوانة الغاز.

وأهاب بالمواطنين التواصل مع المؤسسة في حال وجود أي مشكلة عبر وسائل التواصل مع المؤسسة أو الجهات الرسمية