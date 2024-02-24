أبو السعود يحصد فضية كأس العالم للجمباز ويُعزز حظوظه في التأهل إلى الأولمبياد

وطنا اليوم – توج لاعب المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود، مساء اليوم السبت، بالميدالية الفضية، على جهاز حصان المقابض، وذلك خلال مشاركته في الجولة الثانية من سلسلة كأس العالم والمقامة في مدينة كوتبوس الألمانية وهي إحدى البطولات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة (باريس ٢٠٢٤).

وتمكن أحمد أبو السعود في تحقيق المركز الثاني والميدالية الفضية بعد أن حصل على ١٥.٣٠٠ نقطة فيما نال اللاعب الكازاخستاني ناريمان قربانوف المركز الأول والميدالية الذهبية(١٥.٤٣٣ نقطة) فيما حقق اللاعب الكوري الجنوبي، وونغ، الميدالية البرونزية.

ورفع “أبو السعود” نقاطه التصنيفة في جولات كأس العالم إلى ٥٥ نقطة في صدارة اللاعبين المتنافسين على التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة (باريس ٢٠٢٤) ومعززاً حظوظه في التأهل الأولمبي مع بقاء جولتين على النهاية واللتان ستقامان في العاصمة الأذرية باكو (من ٧ إلى ١٠ مارس المقبل) والعاصمة القطرية الدوحة (من ١٧ إلى ٢٠ أبريل المقبل). وتجدر الإشارة إلى أن اللاعبان اللذان سيجمعان أكبر عدد من النقاط في جولات كأس العالم سيتأهلان إلى الألعاب الأولمبية