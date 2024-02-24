تكريم سعودي لحكمي كرة اليد الأردنيين الزيات وعواد

وطنا اليوم – كرم الاتحاد السعودي لكرة اليد طاقم الحكام الدولي الأردني المكون من أكرم الزيات وياسر عواد، بعد تألقهما في إدارة المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر السعودي البحريني التي أقيمت في السعودية.

وحرص الاتحاد السعودي على استقبال الحكمين الأردنيين وتكريمهما بعد الإشادة بما قدماه من مستوى تحكيمي متميز في المباراة التي أقيمت أول من أمس، وشهدت إثارة وندية بين الفريقين السعودي والبحريني.

وجاء إسناد مهمة إدارة هذه المباراة للحكمين الأردنيين، في ظل المستويات الجيدة التي ظهر عليها طاقم التحكيم الأردني في البطولات الخارجية، ما جعله مطلوبا في الكثير من المناسبات والبطولات القوية.

ويولي اتحاد كرة اليد، اهتماما كبيرا في جميع أركان اللعبة، في إطار خطته لتطوير كرة اليد الأردنية على مختلف الصعد.