بحث تعزيز الفرص الاستثمارية بين “البوتاس” ووزارة التجارة والصناعة في عُمان

وطنا اليوم – بحثت شركة البوتاس العربية ووفد من سلطنة عُمان، برئاسة وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني قيس بن محمد اليوسف اليوم السبت، فرص التعاون المشترك إلى جانب بحث خطط الشراكات المستقبلية بين المملكة وسلطنة عُمان.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس شحادة أبو هديب، خلال لقائه الوفد عمق العلاقات الراسخة بين المملكة والسلطنة التي تمتد لأعوام طويلة، داعياً إلى إيجاد فرص التعاون والتكامل ما بينهما في قطاعي الأسمدة والتعدين.

وعرض أبو هديب لخطط “البوتاس العربية” المستقبلية للارتقاء بمستوى تنافسيتها وتحقيق أهدافها وخدمة الاقتصاد الكلي للبلاد، مشيراً إلى أن أهمية منتجات الشركة الاستراتيجية وارتباطها بالأمن الغذائي العالمي ألقت مزيدا من المسؤوليات عليها لضمان حصول دول العالم على الأسمدة اللازمة وذلك لضمان إمدادات غذائية آمنة ومستقرة في جميع الأوقات.

وبين أن الشركة تمّد الأسواق المستهلكة لمادة البوتاس بنحو 2.9 مليون طن سنوياً وهو ما يشكل بين 3و4 بالمئة من حجم الاستهلاك العالمي ما يعزز من دورها في الأمن الغذائي العالمي.

من جانبه، تحدث الرئيس التنفيذي شركة البوتاس الدكتور معن النسور، عن تـطور أداء الشركة خلال الأعوام الماضية، وأبرز مشاريعها لضمان ديمومة الأعمال الإنتاجية فيها، مشيراً إلى التوسع في إنتاج البوتاس بأنواعه المختلفة، وصناعات الأسمدة ذات القيمة المضافة العالية.

وأوضح أن الشركة تهدف من مشاريع التوسعة الجديدة إلى تلبية النمو المتوقع في الاستهلاك العالمي، وإنتاج أسمدة متخصصة وكيماويات ذات القيمة المضافة العالية من خلال شراكات استراتيجية مع شركات متخصصة في هذا المجال.

وبين أن الشركة تدرس أيضاً جدوى إنتاج الأمونيا الخضراء أو التقليدية لتعظيم قدرة قطاع التعدين في المملكة على إيجاد فرص وصناعات جديدة.

من جانبه، أكد الوزير العُماني، أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات تعقدها الحكومة العُمانية مع دول تربطها بها علاقات راسخة وممتدة ومن أهم تلك الدول الأردن، مشيراً إلى مساعي السلطنة لبحث مجالات التعاون في إنتاج الأسمدة، من خلال دراسة خيارات الاعتماد على الميزات التنافسية والتكاملية والبناء على المواد الأولية المتوفرة في المملكة والسلطنة، والبحث عن فرص التكامل لتعزيز أواصر التعاون المشترك مع المملكة وشركة البوتاس العربية.