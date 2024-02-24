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سائق فلسطيني بطلا للجولة الأولى لسباقات الدفع الرباعي

منذ ساعتين
سائق فلسطيني بطلا للجولة الأولى لسباقات الدفع الرباعي

وطنا اليوم – توج السائق الفلسطيني عماد خبيص وملاحه مواطنه باسل النواصرة (جيب رانجلر) بلقب الجولة ‏‏الجولة الأولى من بطولة الأردن ‏لسباقات الدفع الرباعي والمجموعة برو‎ ‎‎‏‏‏”‏PRO‏”‏‎‏، التي أقيمت في غابة الشهيد وصفي التل، وفاز السائق جهاد شبيطة وملاحه أمين أبو عبيد (جيب اكس جي) بلقب مجموعة سيمي برو‎ ‎‏”‏SEMI PRO‏”‏‎، وفاز السائق حمزة باجا وملاحه محمد عبد الله (جيب جراند شيروكي)، بلقب مجموعة الهواة.

ووفق خبر صادر عن الأردنية لرياضة السيارات اليوم السبت، فقد سجل للمشاركة بالسباق الذي أقيم أمس الجمعة 21 سائقا من الأردن وفلسطين والكويت ويكون السباق من الجولة ‏‏الأولى التأهيلية للمشاركين كافة، وجولة لأفضل ‏‏15 نتيجة.‏


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