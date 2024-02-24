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اتحاد الكرة يدعم أندية المحترفين بنصف مليون دينار

منذ 3 ساعات
اتحاد الكرة يدعم أندية المحترفين بنصف مليون دينار

وطنا اليوم – أعلن اتحاد كرة القدم، عن تخصيص مبلغ 500 ألف دينار كدعم لأندية المحترفين البالغ عددها 12 ناديا.
وبحسب بيان صادر عن الاتحاد اليوم السبت، تم إبلاغ الأندية بتخصيص دعم مقداره نصف مليون دينار، بحيث يتم دفع 15 ألف دينار لكل ناد كدفعة أولى، فيما يوزع ما تبقى من المبلغ وقيمته 320 ألف دينار على الأندية كل وفق عقود لاعبيه ونفقاته.
ويأتي هذا الدعم بعد الإنجاز الذي حققه المنتخب في بطولة كأس آسيا الأخيرة التي حل فيها منتخبنا في المركز الثاني.
وجاء إعلان اتحاد الكرة لهذا الدعم اليوم، قبل ساعات من اجتماع رؤساء أندية المحترفين الذي يعقد في مقر نادي مغير السرحان.


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