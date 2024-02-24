شلباية يشارك في بطولة سوق دبي المفتوحة للتنس

وطنا اليوم – يشارك النجم الأردني عبدالله شلباية، في منافسات بطولة سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس التي تنطلق الأسبوع الحالي.

واعلن المنظمون في تصريح صحفي اليوم السبت، عن قبول كل من غاييل مونفيس، المصنف السادس عالمياً سابقاً، والنجم الأردني الشاب عبدالله شلباية، وسوميت ناجال، المصنف الأول على مستوى الهند، بطاقات الدعوة للمشاركة بالدورة الـ32 من بطولة الرجال من فئة 500 نقطة التي تنطلق هذا الأسبوع.

وقدم شلباية، المصنف 230 عالمياً، أداءً متميزاً خلال البطولة نفسها مجبراً الأسترالي أليكسي بوبيرين، المصنف 46 عالمياً، على لعب ثلاث مجموعات في المباراة التي جمعتهما في الدور الأول.

وأظهر شلباية اندفاعاً مدهشاً أتاح له الفوز بالمجموعة الأولى قبل أن يخسر المباراة بنتيجة 6-3، 3-6، 4-6 في نهاية المطاف.

يشار إلى أن شلباية يخطو خطوات واثقة في عالم التنس، ما يرشحه لأن يكون أحد النجوم العالميين في هذه اللعبة.