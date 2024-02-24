لقاء يجمع قطاع الأدوية مع وفد اقتصادي عماني

وطنا اليوم -نظمت وزارة الاستثمار، لقاء خاصاً لقطاع الأدوية الأردني مع الوفد الاقتصادي العُماني الذي زار المملكة برئاسة ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني قيس بن محمد اليوسف.

وحسب بيان لغرفة صناعة الأردن، اليوم السبت، جاء اللقاء لمتابعة مخرجات زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى سلطنة عمان خلال عام 2022، ولقائه أخوه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان والتي سلطت الضوء على الفرص والإمكانيات الاستثمارية المتاحة بين البلدين وأهمية تنميتها وتعزيزها.

كما جاء اللقاء لمتابعة الزيارة التي تمت من قبل جهاز الاستثمار العُماني الى المملكة بداية العام الماضي لغايات دراسة أطر التعاون بين البلدين وتعزيز الشراكة الأردنية العُمانية وتأكيدها بمختلف المجالات.

ووفقا للبيان، أشار الوزير اليوسف إلى العلاقات التجارية المتينة والشراكات التجارية منذ القدم بين البلدين، موضحا أن اللقاء سينبني عليه طموحات أكبر في تنمية العمل المشترك ودفع مقومات التكامل نحو آفاقٍ أكثر اتساعًا؛ لبناء اقتصادٍ تنافسي، متفاعل مع اقتصادات العالم.

ولفت إلى وجود سعي من الجانبين إلى تقديم كافة التسهيلات والحوافز والممكنات التي من شأنها منح القطاع الخاص القدرة على المساهمة في تحقيق الازدهار والنمو المستدام.

وأكّد اليوسف أهمية تعزيز العلاقات التجاريّة بين سلطنة عُمان والمملكة بهدف زيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز مجالات التعاون التجارية والاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية والتي من شأنها أن تسهم في توفير فرص العمل ودفع التنمية المستدامة.

بدوره، أكد ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الأطرش أن الغرفة تسعى لتعزيز سبل التعاون مع الجانب العُماني من خلال مضاعفة حجم التبادل التجاري للاستفادة من الاتفاقيات التي تربط بين البلدين مع أغلب أسواق العالم لنقل وتوطين التكنولوجيا وزيادة الاستثمارات في المجالات كافة وزيادة حجم التبادل التجاري وايجاد شراكات صناعية بما يتناسب مع طموحات البلدين والإمكانيات الإنتاجية والتصديرية المتاحة.

وبين أن الأردن يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والجديرة باهتمام الأشقاء العُمانيين، مشيراً إلى تحقيق العديد من الإصلاحات الاقتصادية الهادفة لتحسين بيئة الأعمال في الأردن والتي تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033.

وأشار الأطرش الى أنه تم تنسيق زيارات ميدانية خاصة للوفد العُماني إلى بعض المصانع الدوائية الأردنية لاطلاعه على تطور الصناعات الدوائية في الأردن وعمالتها الماهرة وتنوع منتجاتها ذات الجودة العالية.

وخلال اللقاء تم الاتفاق على عقد لقاءات لاحقة موسعة بين المتخصصين من الجانبين في قطاع الأدوية البشرية والبيطرية لبحث وتعميق سبل التعاون بما فيه تحقيق التطور والتميز للقطاع الدوائي في البلدين.