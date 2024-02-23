انتقادات واسعة بعد إغلاق مكتب تنسيق المرضى في المطار

وطنا اليوم:انتقد مختصون قرار وزارة الصحة إغلاق مكتب تنسيق المرضى في مطار الملكة علياء الدولي التابع لمديرية السياحة العلاجية في الوزارة.

واعتبر المختصون القرار مسمارا جديدا في نعش السياحة العلاجية ومخالفة صريحة للتوجيهات الملكية ورؤية التحديث الاقتصادي لإنعاش السياحة العلاجية وتطويرها واستقطاب المزيد من المرضى للعلاج في المملكة.

وقالوا في ردود فعل ان القرار يسيء الى سمعة القطاع الصحي في المملكة والتي وصلت إلى العالمية بدعم من جلالة الملك وجهود الحكومات المتعاقبة واستغربوا توقيت القرار في الوقت الذي تنتظر فيه المملكة تحسن في السياحة العلاجية للصيف المقبل معتبرين انه يصب في مصلحة سماسرة السياحة العلاجية والأشخاص الذين كانو يقومون باستغلال المرضى العرب وان هذه الظاهرة التي تم الحد منها قد تعود من جديد بعد إغلاق المكتب.

وبينوا ان مجرد وجود المكتب في المطار يمنح الطمأنينة للمرضى الاجتنب انهم لن يكونو عرضة للاستغلال وان اغلاقه سيخلق مشاكل لاتحمد عقباها بين السماسرة.

وناشدوا وزارة الصحة التراجع عن القرار وان تكون أكثر شفافية ووضوحا في موضوع السياحة العلاجية وان تكون منفتحة على الآراء المختلفة حولها.