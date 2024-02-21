أمين عام حزب عزم يفتتح بطولة “الطائرة العربية” ويشيد بالتجمع العريي

نفاع يؤكد أهمية إستثمار طاقات الشباب.. ويدعو مؤسسات الوطن لتلبية توجيهات الملك بدعم القطاع الرياضي

وطنا اليوم – بسم الله وعلى بركة الله أعلن افتتاح البطولة الـ 42 للأندية العربية للرجال للكرة الطائرة، بهذه الكلمات أعلن أمين عام حزب عزم المهندس زيد نقاع عن افتتاح منافسات البطولة، في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، بحضوكر عدد من سفراء الدول العربية، وأمين عام اللجنة الأولمبية رنا السعيد ونائب سمو رئيسة الاتحاد الأردني للكرة الطائرة جهاد قطيشات، ورئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة الدكتور يوسف داود، وحشد كبير من كبار الشخصيات الرياضية، وجمهور كبير تفاعل مع فقرات الحفل، الذي استهل بعزف السلام الملكي من قبل موسيقات القوات المسلحة لحظة وصول راعي الحفل.

واشتمل الحفل على الوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الجيش العربي، وشهداء فلسطين، ثم القى الدكتور يوسف داود كلمة اللجنة المنظمة العليا، والقى كابتن فريق شباب الحسين قسم البطولة نيابة عن اللاعبين.

وفي تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام، أكد أمين عام حزب عزم المهندس زيد نفاع أهمية إقامة مثل هذه التجمعات العربية التي توطد العلاقات الأخوية بين الشباب العربي، وتسهم في تطوير الحركة الرياضية والشبابية في الأردن.

وقال نقاع “سعداء جدا في هذا التجمع العربي، ونبارك للاتحاد الأردني برئاسة سمو الأميرة آية بنت فيصل هذا التميز والنجاح، وسعداء أيضا في وجود الأشقاء العرب في بلدهم الثاني، وهذه فرصة لمؤسسات الوطن الرسمية والخاصة لتلبية دعوة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في دعم القطاع الرياضي والشبابي، والمساهمة في صناعة الإنجازات التي يحققها رياضيو الأردن”.

ويذكر أن البطولة، التي تستمر حتى يوم 28 فبراير الحالي، تشهد مشاركة 12 ناديا عربيا هم شباب الحسين ، وشباب عيرا (الأردن)، والشرطة وقطر (قطر)، والسويحلي وأهلي بنغازي (ليبيا)، وبرقان وكاظمة (الكويت)، والنجمة ودار كليب (البحرين)، ومصافي الشمال (العراق)، والسيب (سلطنة عمان).