الرياض-السعودية-وطنا اليوم –

واصلت التايلندية بارتي تافاتاناكيت تقديمها افضل العروض ضمن منافسات بطولة ارامكو السعودية الدولية للجولف والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة والتي تقام في نادي الرياض للجولف خلال الفترة من 15 الى 18 فبراير 2024 .

وتقدمت التايلندية باتي تافاتاناكيت بعد نهاية اليوم الثالث من المنافسات حيث أصبحت قاب قوسين او ادنى من التتويج باللقب في ختام البطولة الأحد.

وقالت تافاتاناكيت:”بصراحة، عليك أن تفكر في الفوز، أليس كذلك؟ ففكرة الفوز حاضرة دائما في ذهني وفي اليوم الأخير كل ما اريد فعله هو اتخاذ القرارات الصحيحة لكل ضربة مهما كان ما سأواجه فأنا مستعده لذلك”.

اما المصنفة الثامنة على العالم تشارلي هال عادت إلى المنافسة برصيد 68 ، وانتقلت إلى سبعة أقل من المستوى في البطولة .

وبهذه المناسبة قالت هال بعد يومها الناجح: “كنت أخطط للقيام ببعض التمرينات السريعة ، لكن عانيت في غرفة الفندق من مشاكل تسريب المياه مما تطلب بقائي مستيقظة حتى الفجر.” بعد ذلك لم أكن أتخيل حقًا الاستيقاظ للقيام بالكثير من التمرين، لكنني بالتأكيد قدمت ما بوسعي لأكون جاهزة .

في سياق متصل كانت جولة اليوم الثالث من البطولة جولة يجب تذكرها بالنسبة للاعبتين الألمانيتين حيث تفوقت إستر هينسيل هايت على مواطنتها ألكسندرا فورسترلينج في وقت لاحق بخمسة دون المستوى، حيث أطلقت ضربة قوية بسبعة دون المستوى، نقلتها بقوة إلى المنافسة في المركز الثاني برصيد ٦٥.

كما سعت كل من اميلي بيدرسن وجوجيا هول الى تقديم افضل ما لديهما في محاولة التقدم على لوحة المتصدرين فانهت هول في المركز السابع فيما سجلت بطلت ٢٠٢٠ بيدرسن ستة أهداف دون المستوى لتنضم إلى تشارلي هال في المركز الثالث، فيما حرصت الدنماركية الأولى على الاستفادة القصوى من الفرصة التي منحتها لنفسها.

وعقب ختامها المنافسات امس قالت بيدرسن:”كان الفوز في المملكة العربية السعودية قبل خمس سنوات أمرًا مميزًا بالنسبة لي، لذا فإن الفوز مرة أخرى يعني الكثير ومن الواضح أن هذا ما أنا هنا من أجله”.

وأضافت:”من الجيد تنافس،وتقدم افضل ما لديك ، إنه المكان الذي تشعر فيه أنك على قيد الحياة وهذا ما أبحث عنه”.

وتختتم الأحد منافسات بطولة ارامكو السعودية الدولية للجولف والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة بعد ان تنافست نجمات العالم على اهم الألقاب وسط أجواء من المتعة والفعاليات المصاحبة التي ناسبت كل افراد العائلة وعشاق لعبة الجولف والزوار.