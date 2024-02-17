التايلندية تافاتاناكيت تحافظ على صدارة بطولة أرامكو السعودية للجولف

وطنا اليوم – حافظت التايلندية باتي تافاتاناكيت على صدارة بطولة أرامكو السعودية للجولف والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة والتي تقام في نادي الرياض للجولف خلال الفترة من 15 الى 18 فبراير 2024 .

وشهدت منافسات اليوم الثاني ندية قوية بعودة نجمة كأس سولهايم الايرلندية الى واجهة المنافسات ضد المتصدرة التايلندية باتي تافاتاناكيت.

وبهذه المناسبة قالت تافاتاناكيت: « لم اجد نفسي في هذا المكان منذ فترة، لذلك سأبذل قصارى جهدي». وأضافت:”بغض النظر عن النتيجة، أنا فخورة جدًا بالطريقة التي لعبت بها في الأيام الماضية، وهناك الكثير من الإيجابيات التي يجب الاستفادة منها في الاستحقاقات القادمة”.

وساهم الطقس الجيد والرياح الخفيفة إعطاء الفرصة لعدد كبير من اللاعبات اللواتي عانين في اليوم الأول كما يتضح من نتائج اليوم الثاني.

واستفادت ليونا ماجواير من هذه الفرصة بقوة، وسط ارتفاع درجة الحرارة. مما ساهم في تقليل مخاوفها حيث أنهىت عند أربعة فوق المعدل.

وبعد ان انهت منافساتها قالت ماجواير: “أعتقد أنني كنت محبطة بعض الشيء ، شعرت أنني كنت أفضل بكثير مما انعكست عليه النتيجة وكانت الظروف صعبة للغاية – لذلك كانت مجرد حالة معلقة ومن الجيد ان تعود وتبدأ وأن تستفيد من الظروف الأكثر هدوءًا”. وأضافت:”لقد كان نفس الاستعداد لكن من الواضح أن بعض الحفر لعبت بشكل مختلف قليلاً مع الرياح وعليك أن تكون أكثر إبداعًا”.

وعلى صعيد باقي المنافسات عادت تشارلي هال إلى نادي الرياض للجولف بتصميم وتركيز متجدد. على الرغم من اليوم الأول الصعب حيث كانت المصنفة العالمية رقم 8 اكثر حرصا على إعادة ضبط الأمور إلى المسار الصحيح.

وبهذه المناسبة قالت هال:”أتطلع للوصول إلى آفاق جديدة أحب أن أبدأ يوم إجازتي بشكل صحيح، لذلك ضبطت المنبه الساعة الرابعة صباحا للتدريب وسأواصل التدريبات عالية الجهد حيث أظهرت هال تقدما سريعا بعد ان سجلت في الجولة الخامسة أربعة بيردز وايجل.

وتتواصل المنافسات السبت مع انحصار اللعب لأفضل المتأهلات حيث من المتوقع ان تكون المنافسة اقوى ولا تخلو من التحديات دفاعا عن المراكز والالقاب وجوائز البطولة التي تصل قيمتها الى ٥ ملايين دولار.