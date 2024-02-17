أبو السعود في نهائي كأس العالم للجمباز

وطنا اليوم – يخوض لاعب المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود اليوم السبت، منافسات نهائي جهاز حصان المقابض، في الجولة الأولى من سلسلة كأس العالم والمقامة في العاصمة المصرية القاهرة وهي إحدى البطولات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة (باريس 2024).

وحل “أبو السعود أمس في المركز الثالث في التصفيات بمجموع نقاط ليتأهل إلى النهائي والذي سيقام اليوم السبت.

يذكر أن أحمد هو أول لاعب عربي يُحقق ميدالية في بطولات العالم للجمباز عندما نال عام 2022 الميدالية الفضية وفي العام الماضي عاد إلى بطولة العالم وحقق الميدالية البرونزية.