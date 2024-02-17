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90 سباحا وسباحة يشاركون ببطولة البراعم الشتوية

منذ 4 ساعات
90 سباحا وسباحة يشاركون ببطولة البراعم الشتوية

وطنا اليوم – شارك 90 سباحا وسباحة، في منافسات بطولة البراعم الشتوية، والتي استضافها المسبح المغلق في مدينة الحسين للشباب، كأولى بطولات الاتحاد للعام الحالي.
وشهدت البطولة التي أقيمت أمس، مشاركة 90 سباحة وسباحا (من 6 إلى 9 أعوام) حيث مثلوا أندية وأكاديميات ومدارس متعددة.
وتأتي هذه البطولة في إطار مساعي الاتحاد إلى تشجيع السباحين على المشاركة بالبطولات واعطاء الصغار منهم فرصة الدخول في الأجواء التنافسية في أجواء تشجيعية حيث يمنح كل سباح مشارك ميدالية بغض النظر عن المركز الذي حققه.
وأشار عضو الاتحاد الأردني للسباحة ،ماهر الكردي، إلى أهمية هذه البطولة من أجل تشجيع الصغار على مواصلة السباحة كرياضة، مؤكداً أن الاتحاد وبعد نهاية مثل هذه البطولات يقوم بارسال تقارير فنية للأندية والأكاديميات والمدارس المشاركة لتوضيح الأخطاء التي قد يرتكبها السباح خلال المنافسات وذلك من أجل معالجتها تمهيداً للمشاركة في بطولات مقبلة.


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