تراجع أعداد السياح القادمين إلى الأردن

وطنا اليوم:تراجع عدد السياح القادمين إلى الأردن خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي بنسبة 6.8%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقا لبيانات وزارة السياحة والآثار.

وبحسب البيانات، فإن عدد السياح القادمين إلى الأردن بلغ خلال شهر كانون الثاني الماضي 470 ألف سائح مقارنة مع 504 الآف سائح خلال ذات الشهر من العام الماضي 2023.

وأشارت بيانات صادرة عن البنك المركزي، الأربعاء، إلى أن الدخل السياحي خلال شهر كانون الثاني من عام 2024 حقق نموا نسبته 0.4%، مقارنة مع ذات الشهر من عام 2023، ليبلغ 392.9 مليون دينار.