انطلاق بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف الخميس

وطنا اليوم – يشهد نادي الرياض للجولف انطلاق بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة والتي تقام خلال الفترة من 15 – 18 فبراير 2024. بمشاركة عالمية وإقليمية واسعة وبمجموع جوائز يبلغ 5 ملايين دولار.

وعشية انطلاق البطولة اقيم اليوم الإعلامي والذي شهد حضور واسع لأهم المؤسسات الإعلامية السعودية والعربية والعالمية حيث تضمن اليوم الإعلامي جولة في نادي الرياض للجولف شملت عدة مرافق بما فيها منطقة المشجعين التي تواجد فيها عدد من لاعبات نادي السيدات أولا وهم لاعبات سعوديات بدأن طريق التحدي في هذه الرياضة وعدد من الفعاليات الإعلامية والمؤتمرات الصحفية للرئيس التنفيذي لجولف السعودية نوح علي رضا واللاعبات الامريكية ليكسي تومسون والهندية اديتي اشوك والمغربية مها حديوي.

وكشف الرئيس التنفيذي لجولف السعودية نوح علي رضا عن برامج جديدة سيتم الإعلان عنها لتطوير لعبة الجولف مشيرا الى الدور المحوري الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في المجال الرياضي بشكل عام ورياضة الجولف بشكل خاص حيث يعتبر الحدث نقلة نوعية على مستوى بطولات الجولف العالمية بجوائز قدرها 5 ملايين دولار أمريكي، وهي ذات الجوائز المقدمة في البطولة السعودية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة مما يمثل علامة فارقة في لعبة الجولف، ويعتبر أكبر حدث يحقق التكافؤ في الأجور بين مسابقات الرجال والسيدات على حد سواء لتبقى بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة في طليعة وضع معايير جديدة في عالم الجولف، مما يجسد التزام المملكة العربية السعودية المستمر بتعزيز النمو والاعتراف العالمي بتمكين المرأة.

وآضاف:”لعبة الجولف يتحدى اللاعب فيها نفسه وليس الأخرىن فهي تعمل على بناء الشخصية وانا كلاعب جولف من عمر صغيد اعتبر نفسي محظوظا لانني اساهم في تطوير هذه الرياضة بدعم القياده الحكيمة.

من جهتها اكدت اللاعبة الامريكية ليكسي تومسون انها مصممة على تحقيق اللقب لتجاوز ما حصل معها في العام الماضي وأضافت:”أعتبر هذه البطولة مسار جديد بالنسبة لي خاصة وانها تقام للمرة الأولى في الرياض حيث تعتبر بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف خطوة مهمة إلى الأمام في دفع هذه الرياضة، ليس فقط في السعودية ولكن على نطاق عالمي، ومن دواعي سروري أن أكون جزءًا من حدث يدافع عن المساواة في جوائز لعبة الجولف.

واعتبرت وسائل الاعلام الحاضرة لليوم الإعلامي وجود اللاعبة المغربية مها حديوي فرصة كبيرة لتمثيل المشاركة العربية حيث تم تسليط الضوء على مشاركتها بوصفها لاعبة جولف مغربية وممثلة للعالم العربي وبهذه المناسبة قالت الحديوي :”اتشرف ان أكون متواجدة في هذا الحدث المهم حيث تقدم البطولة فرصة رائعة لكل اللاعبات لتقديم افضل ما لديهن والتنافس الى جانب بطلات عالميات ذات شهرة واسعة في عالم الجولف مما سيشكل حافزا لدى كل اللاعبات الموهوبات لتقديم الأداء الأفضل.

وتقام بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة على مدار أربعة أيام من المنافسة المنتظرة، بمشاركة نخبة من النجمات المحترفات والصاعدات .

وتتوفر التذاكر حيث يتاح الدخول المجاني للأطفال دون سن الثامنة عشر وتبدأ تذاكر البالغين اليومية من 75 ريال سعودي فقط، والتي تشمل أيضًا قسيمة طعام ومشروبات بقيمة 25 ريال سعودي قابلة للاسترداد في الموقع.

الى جانب الباقة الحصرية VIP والتي توفر فرصة الوصول إلى جناح الضيافة الفاخر للحفرة الثامنة عشر، بسعر 1500 ريال سعودي، شاملة رسوم الشراء وأفضل مقعد في المكان، حيث يمكن مشاهدة اللاعبين وهم يتحدون الحفرة النهائية المذهلة على الملعب بينما تستمتع بوجبة بوفيه فاخرة.

احصل على التذاكر الآن وانضم إلى بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة في نادي الرياض للجولف.