بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف توفر برامج ترفيه مشوقة

وطنا اليوم – الرياض، المملكة العربية السعودية – تضرب بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة خلال الفترة من 15 إلى 18 فبراير بحيث اننا سنكون على موعدا من الإثارة والترفيه الرياضي والعائلي احتفالًا بخمس سنوات لهذه البطولة، فهناك خمسة أسباب ستجعل عشاق هذه الرياضة حريصون على حضور هذا الحدث الاستثنائي:

متعة البازار مع الجولف

زوار البطولة سيستمتعون بالعديد من المعروضات من خلال بازار سجة ، حيث ستتوفر اكشاكا فيها الكثير من الملابس والإكسسوارات إلى العطور والقهوة من مختلف العلامات التجارية مثل ديم، لوسر، بلاككارد، غرينتش، وغيرها!.

عالم افتراضي متنوع

كما توفر بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة فرصة دخول مجاني للأطفال دون سن الثامنة عشر ، ويمكن لأسرة مؤلفة من أربعة أفراد (اثنان من البالغين واثنان من الأطفال) حضور الفعالية بمبلغ 150 ريال سعودي فقط – والذي يشمل قسيمة طعام بقيمة 25 ريال سعودي لكل بالغ .

كما تجمع منطقة الجماهير بين الواقع الافتراضي المتقدم (VR) ومركز التصوير بزاوية 360، مما يقدم تجربة لا تُنسى لجميع الفئات العمرية مع مجموعة من أحدث أجهزة الواقع الافتراضي والتكنولوجيا حيث يقوم المركز بنقل الضيوف إلى عالم افتراضي متنوع فيه الكثير من المغامرة إلى التعلم، مما يضمن تفاعلًا سلسًا وواقعيًا.

وصممت هذه المنطقة لتوفير الراحة والشمولية والسلامة، حيث تسلط الضوء على الإمكانيات التحولية للواقع الافتراضي في مجال الترفيه والتعلم، مما يجعل كل زيارة لا تُنسى.

عروض طعام مميزة

ومع شراء كل تذكرة للبالغين، سيحصل المشاهدون على قسيمة طعام ومشروبات بقيمة 25 ريال سعودي الى جانب مغامرة كولينارية عالمية في منطقة المشجعين حيث ينتظر الجمهور مجموعة من بائعي الطعام وهناك تجربة فريدة في مجال الطهي في مطعم لوانتريكوت، الذي يقع على منصة مشاهدة الحفرة رقم 10.مرحبا

الترفيه المباشر

كما يشمل برنامج الترفيه فعالية ساحرة تعرض عروض سعودية تقليدية من قبل السامري والعرضة يوم الخميس عند الحفرة رقم 10، والتي تعد رحلة لا تُنسى عبر التراث الثقافي الغني في المملكة العربية السعودية.

وتمتد الإثارة من يوم الجمعة حتى يوم الأحد في منطقة الجماهير مع دي جي جيمكترو وموسيقى الكوبليت على المسرح الرئيسي، مقدمين مزيجًا حيويًا من الإيقاعات المعاصرة واللحن التقليدي لتناسب جميع الأذواق الموسيقية.

الجولف على مستوى عالمي

وعلى مدار أربعة أيام من المنافسة المكثفة، في بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة فان البطولة تضم العزيز من النجمات المحترفات والصاعدات .

وتتنافس النجمة ليكسي تومبسون مع البطلة السابقة جورجيا هول، حيث تتنافس 120 لاعبة في مجموعة قوية من أجل الحصول على جوائز تبلغ 5 ملايين دولار أمريكي.

وهناك أيضًا تمثيل عربي قوي في الميدان، حيث تتنافس الثنائية المغربية مهى حدّيوي وإيناس لكلاش ، وتطمحان في أن تصبحا أول فائزتين عربيتين في البطولة.

#الجولف_وأكثر، في نادي الرياض للجولف

واستناداً إلى الفعاليات الأخيرة في نادي الرياض للجولف، تعد بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة ، بتقديم جولف استثنائي وترفيه، مستمر في إرث الإثارة واللعب على أعلى مستوى.

وتتوفر التذاكر حيث يتاح الدخول المجاني للأطفال دون سن الثامنة عشر وتبدأ تذاكر البالغين اليومية من 75 ريال سعودي فقط، والتي تشمل أيضًا قسيمة طعام ومشروبات بقيمة 25 ريال سعودي قابلة للاسترداد في الموقع.

تعزز تجربتك مع الباقة الحصرية VIP والتي تمنحك الوصول إلى جناح الضيافة الفاخر للحفرة الثامنة عشر، بسعر 1500 ريال سعودي، شاملة رسوم الشراء وأفضل مقعد في المكان، حيث يمكنك مشاهدة اللاعبين وهم يتحدون الحفرة النهائية المذهلة على الملعب بينما تستمتع بوجبة بوفيه فاخرة.

احصل على التذاكر الآن وانضم إلى بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة في نادي الرياض للجولف.