جورجيا هول وتشارلي هال في مواجهة تاريخية ضمن بطولة أرامكو النسائية للجولف



وطنا اليوم – الرياض، المملكة العربية السعودية – تشهد بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة مواجهة تاريخية بين الإنجليزية تشارلي هال المصنفة الثامنة على العالم ومواطنتها جورجيا هول في المنافسات التي تقام في نادي الرياض خلال الفترة من 15 إلى 18 فبراير 2024 .

ويسجل للبطولة التي تقام للمرة الأولى في العاصمة الرياض بأنها الأقوى على مستوى بطولات السيدات في العالم بعد أن بلغت جوائزها ٥ ملايين دولار وهي ذات الجوائز التي تقدم في البطولة السعودية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة.

وبعد ظهورهما الأول في الرياض في أكتوبر 2023، كان الثنائي الإنجليزي من بين مجموعة من اللاعبات العائدات إلى نادي الرياض للجولف للتنافس على اللقب بعد عام مميز مضى بالنسبة الى تشارلي هال التي حصلت على المركز الثاني في بطولتين رئيسيتين، وتهدف إلى تجاوز إنجازها الرائع في المركز الثالث ضمن سلسلة فرق أرامكو المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة في الرياض العاصمة التي تركت لديها انطباعا مما ساهم في عودتها حيث تركت الضيافة الترحيبية والمشهد الثقافي النابض بالحياة انطباعًا دائما بالنسبة لها.

وبهذه المناسبة قالت تشارلي هال، وهي تتذكر زيارتها للرياض في أكتوبر 2023: “كانت العودة اللى الرياض فرصة لم أستطع رفضها، حيث كانت تجربة لا تُنسى في الملعب عنما لعبت بشكل استثنائي، وهذه المرة أتطلع إلى القيام بعمل أفضل والمغادرة بكأس البطولة.

وأضافت:”كان ترحيب الناس في الرياض رائعًا، وكانت تجربتي في المدينة مميزة حيث قضيت اوقاتا ممتعة من الترفيه.

في سياق متصل فإن الفائزة السابقة بالبطولة، جورجيا هول تدرك جيدا ما يلزم للفوز في المملكة العربية السعودية، وستتطلع إلى استخدام هذه المعرفة لتأمين ثاني بطولة أرامكو السعودية للسيدات الدولية والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة.

,وقالت جورجيا هول: «كان الفوز بالبطولة عام 2022 بالتأكيد أحد أبرز الأحداث في مسيرتي حتى الآن، ومن المثير أن نرى كيف تستمر بطولة أرامكو السعودية للسيدات الدولية في التطور والتقدم:”

وأضافت:” ستوفر لنا الرياض تحديًا جديدًا تمامًا، وكما رأينا مع سلسلة بطولات أرامكو للفرق ، فإنها تمنح فرصة للبدء بسرعة والمنافسة الى جانب اقوى اللاعبات في ظل بطولة التزمت بتقديم جوائز وفق معايير تكافؤ الأجور.

وستقام بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف في الرياض في الفترة من 15 إلى 18 فبراير، حيث من المتوقع تشهد البطولة منافسة قوية مع تقديم جوائز كبيرة بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي .

والى جانب متعة المنافسة فإن البطولة توفر اجواد عائلية بمنطقة جماهيرية نشطة، مما يجلب أفضل الأنشطة وخيارات الطعام لإبقاء المتفرجين باجواء من الفرح والمتعة.