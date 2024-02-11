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الملك يهاتف نشامى المنتخب الوطني لكرة القدم.. ماذا قال لهم

منذ 4 ساعات
الملك يهاتف نشامى المنتخب الوطني لكرة القدم.. ماذا قال لهم

وطنا اليوم – هاتف جلالة الملك عبدالله الثاني نشامى المنتخب الوطني لكرة القدم، مثنياً على جهودهم وأدائهم المميزين في بطولة كأس آسيا، التي اختتمت بالعاصمة القطرية الدوحة، أمس السبت، وحلّ فيها منتخبنا بالمركز الثاني.

واعتبر جلالته خلال الاتصال، مساء اليوم الأحد، أن وصول المنتخب الوطني للنهائي والمنافسة على لقب كأس آسيا إنجاز تاريخي، “يبيض الوجه ويرفع الرأس”، متمنياً لهم التوفيق في قادم الأيام.

وعبر جلالة الملك عن تقديره لأداء المنتخب الرفيع في البطولة، والذي أظهر الروح المعنوية العالية للأردني.
وأكد جلالته دعمه للمنتخب الوطني، الذي يجب أن يبني على هذا الإنجاز والتحضير للمستقبل، معرباً عن شكره لجميع اللاعبين وللمدرب وللطواقم المرافقة على عطائهم المميز.

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