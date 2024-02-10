حنان المحمود نائب رئيس اللجنة المنظمة لـ”عربية السيدات” تطوير الرياضة النسائية مسؤولية كبيرة

وطنا اليوم – حرصت حنان المحمود نائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب السابعة للأندية العربية للسيدات على الإشادة بالدور الكبير للإعلام الرياضي العربي وجهوده في تغطية الدورة وإخراجها بأفضل صورة ممكنة وتقديم انطباع جيد عن رياضة المرأة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشادت المحمود خلال لقائها بالوفد الإعلامي الرياضي الذي يقوم بتغطية فعاليات وأنشطة الدورة إلى الدور الكبير الذي يقوم به الإعلام في نشر الثقافة الرياضية ورصد أخبار الدورة بكل مهنية واحترافية, وهذا مابدا واضحاً من خلال حالة التفاعل وحماس الجمهور وحضوره للملاعب وتشجيعه الفرق المتبارية, وأنّ كل أطياف المجتمع بإمارة الشارقة متفاعلة مع هذا الحدث النسائي الاستثنائي في الوطن العربي، والذي يعد واحداً من أكبر التظاهرات الرياضية النسائية.

وأضافت المحمود بأنّ أهم أهداف تنظيم الدورة هي تحقيق المنافسة وتوفير الاحتكاك للفرق النسائية ورفع المستوى الفني وتعزيز العلاقات الرياضية بين الدول, ودفع عجلة تطور الرياضة النسائية نحو الأمام والتي هي مسؤولية كبيرة لكنها حرب وسننتصر بها.

وتابعت المحمود حديثها قائلة:” رياضة المرأة في الإمارات محظوظة بدعم القيادة الرشيدة ومن قبل قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، وهذا سر تفوقها فنياً وإدارياً، فالاهتمام عالي المستوى من القيادة، جعلنا في أفضل حال، وصنع إنجازات رياضية باهرة محلياً وخارجياً في العديد من الرياضات، ونحن في الاتجاه الصحيح نتيجة الدعم وتوافر الإمكانات والكفاءات من اللاعبات الواعدات والإداريات الناجحات، ونحن الآن في مرحلة التحول من الهواية إلى الاحتراف في الأداء وطريقة العمل, وسنحافظ على إقامة الدورة كل عامين مع توسيع الألعاب المشاركة بغية إفساح المجال أمام الفرق العربية للتحضير الجيد والمشاركة في الاستحقاقات الرياضية الآخرى “.

بدورهم توجه أعضاء الوفد الإعلامي بالشكر لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة وللجنة المنظمة على توفير كل مستلزمات الاستضافة الناجحة مؤكدين أنّ فعاليات الدورة صورة مشرقة تجسد الاهتمام برياضة المرأة بفضل الدعم اللامحدود من قبل قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بالمحفل العربي النسائي الأكبر من نوعه والذي يشكل إضافة بالغة الأثر في تطوير رياضة المرأة العربية والارتقاء بها إلى أعلى المستويات بما يمكن اللاعبات من خوض المحافل الدولية والوصول إلى منصات التتويج.

بعد ذلك استمعت نائب رئيس اللجنة المنظمة لمقترحات أعضاء الوفد الإعلامي حول ضرورة التواصل المستمر مع وسائل الإعلام لنقل وتغطية أنشطة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة والاهتمام بتوثيق الدورات التي جرت واستحداث جائزة خاصة بالإبداع الرياضي النسائي والتعاون مع مؤسسة الشارقة للإعلام في تنظيم دورات إعلامية رياضية.