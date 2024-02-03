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المنتخب الوطني ينهي مشاركته بدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية

منذ ثانيتين
المنتخب الوطني ينهي مشاركته بدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية

وطنا اليوم – أنهى وفد المنتخب البارالمبي مشاركته في النسخة الرابعة من دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية، التي اختتمت أمس الجمعة في الشارقة بمشاركة 513 رياضياً ورياضية من 12 دولة تنافسوا في 7 ألعاب.
ووفقا لبيان اللجنة البارالمبية الأردنية اليوم السبت، شاركت البعثة الأردنية البارالمبية بـ 24 لاعباً ولاعبة في 5 ألعاب هي “رفع الأثقال، ألعاب القوى، كرة الهدف، كرة الطاولة والريشة الطائرة”.
وحصد الميداليات الملونة: عبدالكريم خطاب، ذهبية وزن 97 كغم، برفعه 260 كغم (رقماً عالمياً جديداً)، نبيل مقابلة 3 ذهبيات، 5000 متر (سباق 1500 متر بزمن 4.24 دقيقة لفئة 12، و800 متر)، أحمد الهندي، ذهبية دفع الكرة الحديدية لمسافة (11.22) متر لفئة 34 (المؤهل لبارالمبيك باريس)، وأبي أسعد ذهبية دفع الكرة الحديدية 10.29 متر لفئة 55 وهو رقم مؤهل لبارالمبيك باريس، فاتن عليمات ذهبية كرة الطاولة فردي، محمد جلهم فضية سباق 1500 متر، بزمن 4.36 دقيقة لفئة 13، وفضية لكرة الهدف، وأبي أسعد فضية رمي الرمح ومحمد جلهم فضية سباق 1500 متر، ومصعب الطوالبة الميدالية البرونزية للريشة الطائرة وأنس عنانزة برونزية دفع الكرة الحديدية لمسافة 6.27 متر لفئة 32، ومحمد جلهم برونزية 800 متر ومحمود الحايك برونزية كرة الطاولة فردي.


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