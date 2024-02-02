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سمو الأمير الحسين ولي العهد وسمو الأميرة رجوة الحسين بصفوف الجماهير الأردنية يشجعون منتخب النشامى بمباراة المنتخب الأردني مع طاجيكستان ضمن الدور النصف النهائي في كأس آسيا 2024 في ستاد أحمد بن علي – قطر

منذ ثانيتين
سمو الأمير الحسين ولي العهد وسمو الأميرة رجوة الحسين بصفوف الجماهير الأردنية يشجعون منتخب النشامى بمباراة المنتخب الأردني مع طاجيكستان ضمن الدور النصف النهائي في كأس آسيا 2024 في ستاد أحمد بن علي – قطر


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