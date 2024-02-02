من نحن
ارسل خبرا
watananews@gmail.com
سياسة الخصوصية
الرئيسية
اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
بحث
أخر المستجدات
17:17
سمو الأمير الحسين ولي العهد وسمو الأميرة رجوة الحسين بصفوف الجماهير الأردنية يشجعون منتخب النشامى بمباراة المنتخب الأردني مع طاجيكستان ضمن الدور النصف النهائي في كأس آسيا 2024 في ستاد أحمد بن علي – قطر
16:34
المنتخب الأردني يتأهل رسميًا لنصف النهائي من كأس آسيا
16:30
انخفاض أسعار الأغذية عالمياً لأدنى مستوى منذ 3 أعوام
16:22
الأمم المتحدة: رفح طنجرة ضغط مملوءة باليأس
15:46
تقرير: إدارة بايدن تعتزم تأهيل شرطيين لقطاع غزة بالتعاون مع السلطة
15:25
الاحتلال يمنع المصلين من الوصول للأقصى ويعتقل العشرات بالضفة
15:17
مزارعون يحتجون بجراراتهم أمام مقر الاتحاد الأوروبي
14:56
ولي العهد والأمراء علي ورجوة وسلمى يساندون النشامى من أرض الملعب
14:20
بريطانيا تبلغ الأردن بموعد بدء إصدار التأشيرات الإلكترونية
14:11
رغم البرد والأمطار الأردنيون يحتشدون أمام الحسيني نصرة للقضية الفلسطينية
الرئيسية
رئيسي
سمو الأمير الحسين ولي العهد وسمو الأميرة رجوة الحسين بصفوف الجماهير الأردنية يشجعون منتخب النشامى بمباراة المنتخب الأردني مع طاجيكستان ضمن الدور النصف النهائي في كأس آسيا 2024 في ستاد أحمد بن علي – قطر
منذ ثانيتين
تابعنا على تطبيق نبض
تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:34
المنتخب الأردني يتأهل رسميًا لنصف النهائي من كأس آسيا
16:30
انخفاض أسعار الأغذية عالمياً لأدنى مستوى منذ 3 أعوام
16:22
الأمم المتحدة: رفح طنجرة ضغط مملوءة باليأس
15:46
تقرير: إدارة بايدن تعتزم تأهيل شرطيين لقطاع غزة بالتعاون مع السلطة
15:25
الاحتلال يمنع المصلين من الوصول للأقصى ويعتقل العشرات بالضفة
15:17
مزارعون يحتجون بجراراتهم أمام مقر الاتحاد الأوروبي
14:56
ولي العهد والأمراء علي ورجوة وسلمى يساندون النشامى من أرض الملعب
14:20
بريطانيا تبلغ الأردن بموعد بدء إصدار التأشيرات الإلكترونية
14:11
رغم البرد والأمطار الأردنيون يحتشدون أمام الحسيني نصرة للقضية الفلسطينية
14:00
مصادر : السعودية مستعدة لقبول التزام سياسي من إسرائيل بإقامة دولة فلسطينية
13:49
مقتل مستشار بالحرس الثوري في غارة إسرائيلية بدمشق
11:49
بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية
وفيات
وطنا نيوز
الرئيسية
اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
© 2024 جميع الحقوق محفوظة.
تصميم
مجلة الووردبريس
ارسل خبرا
سياسة الخصوصية
من نحن