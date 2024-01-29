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التنمية تضبط متسولة في العاصمة عمان لديها خادمة

منذ 3 ثواني
التنمية تضبط متسولة في العاصمة عمان لديها خادمة

وطنا اليوم:كشفت وزارة التنمية الاجتماعية أن فرقها الميدانية تمكنّت من ضبط متسولة بالغة في إحدى مناطق العاصمة تبين أنها لديها خادمة .
ولفتت الوزارة، في بيان صادر عن مديرية الاتصال والاعلام، اليوم الإثنين، أن حالات التسوّل التي يتم ضبطها تثبت بعد التدقيق على واقع أسر المتسولين أنهم مقتدرين مالياً، ويمتهنون التسوّل من خلال استدرار تعاطف المواطنين، و ايهامهم بالفقر والعوز.
ونوّهت أن مكافحة التسوّل التي تقوم بها الوزارة تعتمد على وعي المواطن الأردني، وضرورة توجيه المساعدات للجهات الخيرية التي تعمل إلى ايصالها لمستحقيها من الأسر الفقيرة والعفيفة، وتستقبل الوزارة كذلك الملاحظات الواردة اليها المتعلقة بالمتسولين على مدار الساعة عبر الخط الساخن (0793344330) والواتس آب.
وأضافت أن الوزارة تعمل من خلال فرقها الميدانية المنتشرة في كافة أنحاء المملكة إلى مكافحة التسوّل، واجراء المقتضى القانوني بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.


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