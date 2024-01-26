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ضبط حقن تنحيف غير مسجلة أصوليًا لدى الغذاء والدواء وتسوق إلكترونيًا

منذ ثانيتين
ضبط حقن تنحيف غير مسجلة أصوليًا لدى الغذاء والدواء وتسوق إلكترونيًا

وطنا اليوم:ضبطت كوادر الرقابة والتفتيش في المؤسسة العامة للغذاء والدواء في مديرية الدواء، وبالتعاون مع مرتبات الشرطة الملكية لحماية البيئة وكوادر مكافحة التهريب كمية كبيرة من حقن التنحيف غير المسجلة أصوليا لدى المؤسسة والمهربة من دولة مجاورة.
وبين مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات، أن قيمة الحقن قدرت بنحو 50 ألف دينار أردني، وتم ضبطها داخل إحدى المركبات في محافظة العاصمة دون مراعاة ظروف النقل والتخزين المبردة اللازم توافرها لمثل هذا النوع من الحقن، كما أنها لا تصرف إلا بوصفة طبية.
وأشار مهيدات إلى أن الحقن المذكورة يتم تسويقها وترويجها إلكترونيًا عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أنه تم تحديد مصدرها وضبطها ضمن عمليات رقابية نوعية ومتابعة حثيثة استمرت منذ فترة ورصد دوري لإعلانات مثل هذه الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك من خلال الصيادلة المفتشين في قسم الرقابة والتفتيش في مديرية الدواء.
وأضاف مهيدات، أنه تمت مصادرة الحقن والتحفظ عليها تمهيدا لإتلافها حسب الأصول، ومباشرة إجراءات تحويل الصفحة الإلكترونية المروجة للحقن إلى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية- إدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام وتحويل أصحاب العلاقة للقضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.
ودعت المؤسسة إلى شراء الأدوية من الأماكن الموثوقة المخصصة لبيعها مثل الصيدليات والمستشفيات كونها تخضع لإشراف ورقابة دورية من قبل مفتشي المؤسسة.
وأهابت بالتواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى بهذا الخصوص من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني info@jfda.jo وعبر تطبيق الواتساب على الرقم: (0795632000).


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