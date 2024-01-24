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السير للسائقين: عدم تشغيل الرباعي في الضباب

منذ 4 ساعات
السير للسائقين: عدم تشغيل الرباعي في الضباب

وطنا اليوم:حذرت إدارة السير المركزية السائقين من استخدام الضوء الرباعي (الفلشر)، في حال حدوث الضباب.
وبين مندوب السير عبر إذاعة الأمن العام تشغيل الضوء الرباعي يعني تعطل مركبتك أو أنك بحاجة لمساعدة ومن الممكن أن يؤثر على حياة السائقين.
وتشهد مناطق عدة في العاصمة عمان وعدد من المحافظات، في الأثناء تساقطا متفاوت الغزارة، للأمطار بينما يلف الضباب الكثيف العديد من المناطق كذلك.
وتسبب الضباب في تدني مدى الرؤية الأفقية، نتيجة لاستمرار تأثر الأردن بالمنخفض الجوي بحيث يستمر الطقس باردا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وباردا في بقية المناطق.
ويستمر تأثر الأردن الأربعاء بالمنخفض الجوي -المصنف من الدرجة الأولى (الدرجة الأقل) بحسب موقع طقس العرب- بحيث يكون الطقس باردا وغائما مع هطول الأمطار المتفرقة على فترات خصوصا في شمال ووسط الأردن، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة، تنشط بعد الظهر.


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