نشامى الأمن العام يواصلون تحقيق الإنجازات في رياضتي الجودو ورفع الأثقال

وطنا اليوم – واصل نشامى فرق الأمن العام تحقيق الإنجازات الرياضية ضمن مشاركاتهم في البطولات العربية والدولية، والتي جاءت مؤخراً في رياضتي الجودو ورفع الأثفال.

وحصد لاعب فريق الأمن العام للجودو معاذ عيال سلمان فضية وزن تحت (66)كغم ضمن بطولة الشرطة العربية والتي أقيمت في جمهورية مصر العربية وسط مشاركة أبطال (14) دولة عربية .

فيما ظفر رباع فريق الأمن العام “صهيب الفرارجة” ببطاقة التأهل إلى بطولة كأس العالم للماسترز والتى ستقام في مدينة جولد كوست الاسترالية خلال شهر حزيران من العام الحالي .

وتمكن “الفرارجة” من حصد بطاقة التأهل بعد مشاركته في بطولة اليابان الدولية للماسترز وسط مشاركة (120) رباعاً ، تم اختيار منهم(25)رباعاً ، للمنافسة على (8) بطاقات مؤهلة إلى بطولة كأس العالم للماسترز، إذ نجح “الفرارجة” بتحصيل (320) نقطة بنظام السنكلير في البطولة عقب جمعه (260)كغ ، ليحتل المركز الثامن المؤهل إلى بطولة كأس العالم القادمة.